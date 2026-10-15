“Hacienda girará directamente los recursos para atender la emergencia tras el terremoto”: gerente del Fondo Milagro

El Ministerio de Hacienda será el encargado de girar directamente los recursos para atender la emergencia tras el terremoto, sin que el Fondo Milagro tenga que administrar esos dineros. Así lo aseguró Jaime Andrés Uribe, gerente de la entidad, durante una intervención en el Congreso.

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Después del terremoto de magnitud 7.4, el día lunes 10 de agosto de 2026 y que sacudió a la ciudad de Cali, se inició la búsqueda de sobrevivientes del edificio colapsado Casa Médica Veno-Estil Foto: País

Según explicó el funcionario, los desembolsos se realizarán desde la Tesorería Nacional, mientras que el fondo funcionará bajo un esquema en el que no tendrá el manejo directo de los recursos destinados a responder a la emergencia.

Uribe indicó que el fondo se puso en marcha con una primera partida de 624.000 millones de pesos, cuyo origen corresponde a un crédito con la banca multilateral. A estos recursos se suman cerca de 360.000 millones de pesos que ya habían sido dispuestos previamente y utilizados para atender la contingencia.

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El Gobierno creó el Fondo Milagro mediante el Decreto 1379 del 9 de septiembre, para atender las necesidades derivadas de la emergencia. Foto: Foto Decreto 1379

“Ahí está cerca de un billón de pesos”, señaló el gerente, al explicar la disponibilidad inicial con la que se proyectó el funcionamiento del fondo.

De acuerdo con su intervención, la estructura financiera inicial contempla, por tanto, recursos cercanos a los 984.000 millones de pesos, entre el crédito multilateral y la partida que ya fue utilizada para responder a la emergencia.

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El Chocó fue el epicentro del terremoto y uno de los departamentos con mayores afectaciones. Decenas de casas, iglesias y centros médicos quedaron destruidos. Foto: AFP

La declaración de Uribe se produjo en medio de las explicaciones sobre el funcionamiento del Fondo Milagro y el mecanismo previsto para canalizar los recursos destinados a atender las consecuencias del terremoto.

El esquema anunciado deja en manos de Hacienda y de la Tesorería Nacional el giro directo de los dineros, mientras el fondo no asumirá su administración financiera.