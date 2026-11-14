José Manuel Restrepo escribe para SEMANA el balance de los 100 días: “un Gobierno que destraba y una Colombia que confía”

Cien días no alcanzan para transformar un país, pero sí para definir un rumbo, ordenar prioridades y demostrar que cuando existe voluntad política, coordinación y capacidad de ejecución, las cosas empiezan a cambiar. Recibimos del Gobierno anterior un país al borde del abismo, capturado por la corrupción, con sus finanzas públicas en estado crítico y un elevado endeudamiento y, con el liderazgo del presidente Abelardo De La Espriella, nos ha tocado llegar a poner en orden la casa. Estamos trabajando para crecer más, generar oportunidades y recuperar la confianza.

La Vicepresidencia debe ser una institución que genere resultados concretos y transforme las prioridades del país en acciones. Un espacio desde el cual se articule un Estado que muchas veces actúa de manera fragmentada, se destraben los proyectos estratégicos que requieren decisiones y coordinación, se cierre la brecha entre la formación y las necesidades del mercado laboral, y se construyan puentes entre el sector público y el privado. En estos primeros 100 días de gobierno, nos hemos dado a la tarea de convocar, conectar y movilizar capacidades, buscando contribuir a generar nuevas oportunidades de inversión, competitividad y crecimiento.

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Colombia está abierta a la inversión y decidida a recuperar la confianza del mundo. Ese fue el mensaje que llevamos ante las Naciones Unidas y con Misión Crecer empezamos a darle vida a esa visión. Es una hoja de ruta para llevar el crecimiento de nuestra economía al 6 por ciento, a partir de la transformación de la capacidad productiva del país. Diez ministerios, el sector privado, la academia y la ciudadanía estamos trabajando en esa línea, moviéndonos bajo seis pilares: productividad, inversión, talento, energía, simplificación y financiación.

Al final, cada punto que sumemos al crecimiento se traduce en empresas que invierten, regiones que despiertan su potencial y familias con mejores ingresos. Pero sabemos también que un Estado moderno no puede convertirse en un obstáculo para quien quiere emprender, invertir, construir o generar empleo. La modernización institucional forma parte de las responsabilidades económicas y de transformación del Estado asignadas a la Vicepresidencia, y trabajamos en lo que hemos denominado Plan Destrabe, que implica la reducción de trámites innecesarios, la coordinación entre entidades y la adopción de una regulación eficiente que pueda liberar tiempo y recursos para las empresas y ciudadanos.

José Manuel Restrepo, vicepresidente de la república, acompaña a Abelardo De La Espriella en su mandato. Foto: AFP

En esa labor por recuperar la confianza, ya tenemos resultados concretos: PepsiCo invertirá 1.000 millones de dólares en el país y la cadena griega Aria Hotels anunció la apertura en Cartagena de su primer hotel en Latinoamérica. A su vez, Chevron-Texaco proyecta inversiones por más de 100 millones de dólares con el fin de modernizar su infraestructura, ampliar la distribución minorista y fortalecer la logística de combustibles, con un incremento en su planta de personal en casi un 35 por ciento.

Meta se sumará con tecnología y oportunidades pensadas especialmente para los jóvenes ninis, ayudando a quienes hoy ni estudian ni trabajan. Nubank respaldará al Gobierno en iniciativas relacionadas con la modernización del Estado y el uso de inteligencia artificial. Y con una inversión superior a 30 millones de dólares, se desarrollará en Cota, Cundinamarca, el proyecto Bogotá Content City, un complejo que integrará infraestructura de producción audiovisual y formación de talento, gestionado por Secuoya Content Group, con el apoyo de Netflix. Se proyecta invertir 300 millones de dólares en cinco años.

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El Banco Santander, el BBVA, Airbus, Real Madrid y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) exploran ya posibilidades de inversión en nuestro país. Y, por si fuera poco, el Banco Interamericano de Desarrollo se sumó a nuestra Misión Crecer para atraer inversión, modernizar el Estado y fortalecer el talento colombiano. CAF se comprometió a movilizar hasta 9.000 millones de dólares a 2030 y el Banco Mundial aprobó 200 millones de dólares adicionales para la reconstrucción tras el terremoto.

Del 16 al 18 de noviembre, llegaremos con la primera Milagro Week a Nueva York, una gran vitrina donde presentaremos 97 proyectos públicos y privados, que representan expectativas de inversión por 41.900 millones de dólares, ante más de 300 inversionistas y fondos internacionales. Tenemos proyectos de distintas dimensiones y sectores: emprendimientos tecnológicos, infraestructura vial, energía y agroindustria, entre otros. Desde la Vicepresidencia y junto con el Ministerio de Comercio y ProColombia, buscamos que más empresas encuentren en Colombia un lugar donde desarrollar sus iniciativas y así generar empleo, abrir oportunidades, fortalecer las empresas y dinamizar las economías regionales.

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Foto: Semana/Presidencia

Creemos también que el verdadero motor de Colombia es su gente y su talento. No hay modernización del Estado ni crecimiento sostenible si no somos capaces de cerrar la brecha entre lo que estudian nuestros jóvenes y lo que necesita el mercado laboral. Por eso, Talento ColombIA ocupa un lugar central en nuestra agenda. El país tiene una oportunidad enorme en ciencia, tecnología, economía digital, innovación, IA y exportación de servicios, pero ese futuro solo será realidad si preparamos a las personas para asumir esos retos.

Nuestro propósito es conectar la educación con el empleo y el conocimiento con las oportunidades. Para lograrlo, nos aliamos con Google en tres grandes apuestas: 1) Capacitar a 15.000 personas en inteligencia artificial, analítica de datos y marketing digital, priorizando las regiones que padecieron los estragos del terremoto. 2) Llevar hasta 7 millones de licencias de una plataforma educativa a los colegios públicos de todo el país. 3) Certificar a un millón de colombianos a través del Sena en los próximos cuatro años en áreas como ciberseguridad, datos e IA.

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Junto con Colfuturo y el Ministerio de Ciencia, reactivamos una alianza clave para que miles de colombianos, de todos los rincones del país, sigan cumpliendo sus sueños educativos. Queremos volver a premiar el mérito de quienes tienen las ganas y la capacidad de hacer ciencia e innovación para el país. Con una inversión de 25 millones de dólares, proyectamos que para 2027 cerca de 3.000 colombianos puedan cursar sus maestrías y doctorados en el exterior. Este esfuerzo permitirá multiplicar por tres las oportunidades disponibles para maestrías y doctorados internacionales.

La transformación de Colombia también pasa por garantizar que tengamos la energía necesaria para crecer, y en La Guajira encontramos una enorme oportunidad, con iniciativas que requieren coordinación, diálogo y capacidad de destrabe. Junto con el Ministerio de Minas, convocamos a las principales empresas de generación y transmisión, y pusimos en marcha una estrategia –con la participación de la Anla, el Ministerio del Interior y las comunidades– para destrabar proyectos existentes en energía eólica, energía solar y del potencial del subsuelo, con inversiones potenciales por más de 2.500 millones de dólares.

José Manuel Restrepo. Vice Presidente de la República. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Asimismo, la declaratoria del gasoducto Antonio Ricaurte como proyecto de interés nacional y estratégico, cuya reactivación permitirá sumar 50 millones de pies cúbicos de gas a la demanda nacional, es un paso concreto para fortalecer nuestra seguridad energética y aprovechar las oportunidades de la nueva relación entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela.

Sabemos que la confianza no se decreta, sino que se construye con reglas claras, capacidad de ejecución y seguridad; esto último, algo que el mismo presidente Abelardo De La Espriella se ha encargado de liderar. La seguridad no puede ser privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos los colombianos, y el compromiso del Gobierno es llegar a cada municipio, proteger a las comunidades y garantizar condiciones de paz, convivencia y tranquilidad en todo el país. Los resultados han sido evidentes y parten del fortalecimiento de la fuerza pública, el despliegue de capacidades institucionales y la implementación de estrategias para recuperar la autoridad.

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No puedo dejar de mencionar el gran reto que nos impuso la naturaleza con el terremoto del 10 de agosto, que devastó gran parte del suroccidente colombiano, cuando apenas arrancábamos gobierno. Desde el primer momento hicimos presencia en los territorios afectados, escuchando a la gente e implementando soluciones hechas a la medida de sus necesidades. Aunque las heridas que sufrimos como nación son profundas, nuestra capacidad para sanarlas y salir adelante juntos es todavía más grande. La reconstrucción tiene que ser una palanca para atraer inversión, fortalecer las economías locales, modernizar la infraestructura y crear empleo.

Han sido 100 días de una nueva esperanza, de resurgir, de trabajar por la gente, de construir juntos para que la Patria Milagro no sea un sueño, sino una realidad. Colombia está recuperando su capacidad de crecer y la confianza de los inversionistas, y está logrando que los proyectos estratégicos se conviertan en inversiones reales. Gobernar no es solo hacer anuncios, es hacer que las cosas sucedan y estos primeros 100 días son el comienzo de una labor mucho más grande: construir un Estado que facilite, un país que confíe y una economía que pueda crecer al 6 por ciento. ¡Firmes con la patria!