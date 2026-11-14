Los 100 días de Abelardo De La Espriella: entre la mala herencia de Gustavo Petro, la búsqueda de soluciones y un estilo diferente

Abelardo De La Espriella llegó a la presidencia con el propósito, según sus propias palabras, de “no hacer la política de siempre, sino cambiar la política para siempre”.

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Ahora que se cumplen los primeros 100 días de su gobierno, es imposible ocultar que algunas cosas, efectivamente, ya no son como antes. Para empezar, el presidente es un trabajador incansable. Sus días transcurren entre las visitas a las regiones, los consejos de ministros, las reuniones con alcaldes y gobernadores, y una actitud de mantener informados a los ciudadanos de cada paso que da la Administración.

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El inicio del mandato fue dramático. El pasado lunes 10 de agosto, cuando De La Espriella se vestía de traje en su primer día hábil en la presidencia, un terremoto de 7,4, el más fuerte en lo que va del siglo, sacudió a Colombia a las 7:34 a. m. La tragedia impactó a 16 departamentos y 400 municipios. Dejó 334 muertos, 4.238 heridos, 778.281 damnificados, 255.079 viviendas afectadas, 5.309 colegios con daños, y pérdidas que se calculan en 44,6 billones de pesos.

Ese día, de forma inmediata, De La Espriella tomó un avión desde Barranquilla y coordinó las primeras acciones en Bogotá. En cuestión de horas, ya estaba recorriendo las zonas afectadas, acompañando a los gobernantes y a quienes lo perdieron todo. “Ya estamos reconstruyendo, entregando viviendas y subsidios y adelantando las demoliciones necesarias para dar paso a la reconstrucción”, ha dicho el mandatario.

De La Espriella entregó a la fiscal Luz Adriana Camargo El libro de la verdad, con indicios de presunta corrupción en el Gobierno Petro, que pide investigar a fondo. Foto: presidencia

La reconstrucción avanza y toma tiempo en medio de los trámites, los estudios y la contratación. Como es apenas natural, esto choca con las necesidades apremiantes de la gente. En las últimas horas, el presidente le aceptó la renuncia a Jaime Uribe tras desautorizar los salarios elevados que se contemplaban en el Fondo Milagro. “Acabo de aceptar la renuncia del director, tal cual la solicité, porque era lo correcto. Y en este Gobierno hacemos lo correcto, así haya que tomar decisiones difíciles. Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato. No soy infalible, pero tengo el carácter, la determinación y los mecanismos de control necesarios para corregir lo que haya que corregir”, dijo el presidente.

Así es el Tigre, rápido, pragmático y con un carácter fuerte. Ese temple lo ha dejado ver en su obsesión de recuperar la seguridad, enfrentando a los criminales cara a cara, como lo hizo con alias Araña, de las disidencias de las Farc, extraditado a Estados Unidos tras estar protegido por el Gobierno Petro. Aunque han caído cabecillas en diferentes operaciones, hay objetivos de alto valor en los que trabaja el presidente con las fuerzas armadas, día y noche. Ellos son Mordisco y Calarcá.

En estas primeras semanas en el poder, los logros en seguridad saltan a la vista. Por ejemplo, De La Espriella autorizó la operación en la que fueron abatidos alias Bendito Menor y la Bebecita en La Guajira, y también ha participado en operaciones en Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Bogotá y Cúcuta contra el hampa. Al Tigre siempre se le ve encarando a los jíbaros, homicidas, pederastas y extorsionistas, entre otros. “Bienvenido a la patria milagro”, les dice, en una frase que se convirtió en un eslogan de batalla. El mandatario tiene a su favor que las estadísticas empiezan a mostrar una reducción en delitos que golpean a la gente en las ciudades, como el homicidio y la extorsión.

El inicio del presente mandato fue dramático. El lunes 10 de agosto, el primer día hábil del cuatrienio, un terremoto de 7,4 sacudió a Colombia a las 7:34 a. m. Foto: Getty Images

A lo largo de los 100 primeros días, a De La Espriella lo han aplaudido quienes lo respaldan y valoran su esfuerzo, y lo han criticado duramente quienes le hacen una oposición frontal. Lo que ya está claro es que el presidente impuso un estilo distinto. En ocasiones viste de camuflado, lleva un arma al cinto y un radio de comunicaciones que le permite estar conectado las 24 horas con las fuerzas armadas.

Los muertos en los operativos son presentados en bolsas y, en los últimos días, el presidente firmó una bomba de alto poder que minutos más tarde fue lanzada contra el Clan del Golfo. Esos símbolos les han devuelto la confianza a muchos ciudadanos en que tienen un presidente que sí los defiende, pero al mismo tiempo han generado controversia. Por ejemplo, algunos han buscado que la Justicia le impida al presidente usar la frase “Viva Cristo Rey”, aunque hasta ahora el Tigre va ganando. No obstante, a través de una acción judicial, se frenó la decisión del Gobierno que busca retirar piezas del Museo Nacional, entre ellas imágenes de Carlos Pizarro, excomandante del M-19 y candidato presidencial asesinado. Esto en el marco de la llamada batalla cultural del mandatario, en la cual parece que nada lo detendrá.

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Con tutelas también se buscó frenar los bombardeos y quisieron evitar que los cuerpos de los abatidos se mostraran en bolsas. Hasta ahora eso no ha prosperado. Lo que sí está enredado es el inicio de las fumigaciones de cultivos ilícitos con glufosinato de amonio, por cuenta de la misma estrategia de las tutelas.

Un presidente diferente

De La Espriella también libra una lucha contra la corrupción. En los primeros días presentó El libro de la verdad, que le entregó a la fiscal Luz Adriana Camargo, en el que quedaron plasmados indicios graves que deben ser investigados sobre posible corrupción en el Gobierno Petro. El documento, más que un corte de cuentas, es sin duda una pieza procesal que la Justicia debe revisar con lupa.

El presidente De La Espriella es rápido, pragmático y con un carácter fuerte. Ese temple lo ha dejado ver enfrentando a los criminales cara a cara. Foto: Ministerio de Defensa

En estos primeros tres meses, el director del Dapre, Carlos Ríos, fue el primero en alertar sobre la existencia de una presunta red de mujeres vulnerables que le ofrecía servicios sexuales a Petro, al parecer, a cambio de contratos en el Estado.

También se han conocido graves denuncias sobre el manejo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en la anterior Administración. Hoy la DNI está a cargo del general (r) Jorge Andrés Zuluaga López, quien, con una auditoría forense en mano, acudió a la Fiscalía para que investigue las irregularidades detectadas. Lo que se ha conocido es que el Gobierno Petro, presuntamente, habría intentado manipular los resultados de las pasadas elecciones presidenciales.

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Pero tal vez la batalla más difícil para el Tigre en sus primeros 100 días tiene que ver con la crítica situación económica por la que atraviesa el país, una herencia envenenada por resolver. Si no se hace un fuerte ajuste, según la advertencia del vicepresidente José Manuel Restrepo, Colombia podría entrar en default (cesación de pagos).

En la actualidad, el Congreso estudia el proyecto de rescate económico, que ha recibido el respaldo de técnicos que saben la gravedad de las finanzas que recibió De La Espriella. El reto para la Casa de Nariño está no solamente en conseguir los votos en el Legislativo, sino en evitar el mayor desgaste político posible, ya que el petrismo, en lugar de asumir sus responsabilidades por el hueco fiscal, quiere sacar réditos políticos, mostrando la ley como una medida contra la clase media y los más pobres.

En sus primeros tres meses, el Gobierno recompuso las relaciones diplomáticas con Estados Unidos e Israel, concretando la apertura de la embajada colombiana en Jerusalén. Foto: presidencia

En medio del debate, otros partidos apoyan la reducción del gasto en el Estado, tal como lo propone la iniciativa, pero han tomado distancia frente a la posibilidad de nuevos impuestos. Estas discusiones se enmarcan en una etapa preelectoral que ya empezó y en la que las distintas colectividades medirán sus fuerzas en octubre de 2027, con la elección de alcaldes y gobernadores.

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En estos 100 días, en relaciones internacionales, el cambio frente a Estados Unidos se notó de forma inmediata. El presidente Donald Trump, en varias ocasiones, ha mostrado su simpatía por el Tigre. Tras los resultados de las elecciones de mitad de mandato en ese país, la Casa de Nariño sabe que debe trabajar intensa y diplomáticamente en su relación con los demócratas, ahora mayoría en el Congreso. Igualmente, en el arranque del gobierno, Israel y Colombia dejaron atrás la tensión provocada por Petro y todo volvió a la normalidad. La apertura de la embajada en Jerusalén demostró que el país es uno de los principales aliados para los israelíes en América Latina.

Para contrarrestar los ataques criminales con explosivos, Colombia recibió el apoyo de Estados Unidos con tres drones MQ-9A Reaper en el marco del programa Escudo de las Américas. Foto: Presidencia

Poco a poco, en medio del maremágnum de noticias que produce un país como Colombia, la gente se ha ido acostumbrando a que De La Espriella es un presidente diferente, que no viene de la política. Llama a las cosas por su nombre, despide a quien debe despedir, sin contemplaciones, y sigue marcando distancia de los partidos, como lo hizo en campaña. Aunque lleva siete alocuciones, sus redes sociales son su canal directo de comunicación. Hasta ahora no ha concedido la primera entrevista ante la prensa y, a través de una directiva de austeridad por la crisis, cortó la pauta publicitaria para los medios.

Su estilo es cercano y suele compartir su rutina familiar. Por eso, los ciudadanos lo ven no solo con la gente o en las operaciones militares y de policía, sino también acompañando a sus hijos a las reuniones de padres de familia en el colegio. En estos 100 días, su esposa, la primera dama, Ana Lucía Pineda, ha sido su coequipera incansable, por lo que se convirtió en blanco de ataques feroces en apenas tres meses de gobierno.

La primera dama, Ana Lucía Pineda, ha sido una coequipera del presidente, pero también blanco de ataques feroces en apenas tres meses de gobierno. Foto: FOTOs: presidencia

Durante la posesión presidencial, la presencia de una Virgen de Fátima y las intervenciones religiosas provocaron acciones por presunta vulneración del principio de neutralidad religiosa del Estado. El Tribunal de Bogotá rechazó esas pretensiones y el presidente mantuvo algunas expresiones públicas, entre ellas la frase “Viva Cristo Rey”.

De La Espriella ganó las elecciones con casi 13 millones de votos, y hoy su gestión es aprobada por el 48,3 por ciento, según la más reciente encuesta de AtlasIntel para Bloomberg.

“Bienvenido a la patria milagro”

A la hora del balance en seguridad, es claro que el presidente les declaró la guerra a los grupos criminales, narcotraficantes y al hampa callejera desde el día uno. Trasladó de cárcel a 2.500 reclusos para desarticular estructuras delincuenciales. Empezó en Itagüí y extendió la labor por varios centros de reclusión.

Ahora el país enfrenta una arremetida de grupos criminales que usan especialmente drones cargados con explosivos y han atacado estaciones militares y de Policía, dejando muertos y heridos. El Gobierno se ha empeñado en la compra de equipos antidrones y ha recibido el apoyo de Estados Unidos con tres drones MQ-9A Reaper, con ocasión de la cooperación surgida con el Escudo de las Américas.

El mandatario tiene a su favor que las estadísticas empiezan a mostrar una reducción en delitos que golpean a la gente en las ciudades, como el homicidio y la extorsión. Foto: Suministrado a SEMANA API

El mandatario ha ordenado bombardeos contra las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, el ELN y los Conquistadores de la Sierra, entre otros, y ha estado al frente de operaciones como Nehemías, Krathos, Noah, Fénix y Tormenta.

Las cifras muestran que la política de seguridad ya arroja resultados. En Tarazá, Antioquia, la acción de la fuerza pública dejó la muerte de ocho integrantes del Clan del Golfo, entre ellos uno de sus máximos cabecillas, alias el Negro Perea.

Así reaccionó Abelardo De La Espriella cuando alias Barba Chivo se mostró muy afectado por lo que le dijo: “Está que llora”

En Norte de Santander, en Tibú, fueron atacadas las disidencias de las Farc de alias Andrey, donde hubo cuatro bajas y se produjo la captura de alias Barba Chivo, uno de los cabecillas, quien sobrevivió. El presidente lo encaró personalmente. “Este es Barba Chivo. ¿Qué les pareció la bomba que les mandé firmada por mí? ¿Cómo la recibieron? ¿Y saben una cosa? Celebro que estén vivos. A diferencia de lo que hacen ustedes con los secuestrados y con la gente que asesinan, nosotros les respetamos la vida y van a pagar de la manera más fuerte todo el daño que han hecho”, le dijo el mandatario.

Los golpes han sido en varios frentes, como el ocurrido en la operación Fénix contra las finanzas del ELN. Al frente de guerra Camilo Torres se le decomisaron 83 bienes por más de 36.000 millones de pesos. Según las autoridades, el ELN tiene en su poder a varios secuestrados, entre ellos a Nancy Gómez, la esposa del alcalde de Uribia (La Guajira), Jaime Buitrago; a la subteniente del Ejército, María Camila Pantoja, y a tres integrantes de la Dijín en Norte de Santander. Posiblemente, las víctimas habrían sido trasladadas a Venezuela.

En operativos de orden público, el mandatario ha optado por vestir prendas militares y firmar bombas de alto poder antes de los ataques contra estructuras armadas ilegales, generando respaldos y críticas. Foto: presidencia

En medio de la persecución intensa contra los grupos criminales, han sido asesinados 35 policías y militares, y 197 han resultado heridos. Los ataques han sido perpetrados principalmente con drones cargados con explosivos, lo cual es hoy una amenaza crítica a la seguridad nacional. Los criminales también se han ensañado contra los civiles, como ocurrió en Planadas, Tolima, donde, entre otros, fue asesinado un bebé de 2 meses.

El Gobierno no se ha quedado quieto. En total, 1.187 integrantes de los principales grupos ilegales han sido dados de baja (127), capturados (800) o se han desmovilizado (260). Asimismo, De La Espriella ha firmado 167 extradiciones de narcotraficantes y más de un centenar de extranjeros fueron expulsados por sus antecedentes.

El presidente se ha echado al hombro la recuperación de la seguridad ciudadana, apoyando la labor de los Bloques Operacionales para la Seguridad Urbana (Bosur) de la Policía. Los colombianos lo han visto de madrugada en distintas ciudades acompañando las capturas de centenares de personas involucradas en delitos. Las cifras muestran que en los primeros 100 días del Gobierno Petro hubo 103.329 casos de hurto a personas, mientras que en estos tres meses de la era del Tigre la cifra fue de 56.030, es decir, una reducción del 46 por ciento.

La reacción de la gobernadora Rafaela Cortés porque el presidente Abelardo De La Espriella vistió de camuflado

El homicidio intencional ha disminuido 4,6 por ciento, y la lucha contra el secuestro y la extorsión por parte de la Policía, en las operaciones Diamante, Ópalo y Perla, deja hasta la fecha más de 360 capturados.

En narcotráfico, el presidente recibió 261.000 hectáreas de coca, según cifras de la ONU. Mientras que en 2022, entre agosto y noviembre, el entonces Gobierno Petro incautó 146 toneladas de cocaína, en ese mismo periodo de 2026 fueron 196, es decir, un incremento del 34 por ciento.

Presidente De La Espriella reveló por qué usó uniforme camuflado del Ejército: “Por eso me visto como soldado”

En los últimos días, el presidente apareció vestido de militar y con boina durante un operativo en Cúcuta. Ante la controversia, dijo: “Soy un soldado de la patria. Por eso me visto de soldado, porque vine a servirle a Colombia y porque honro a los héroes, policías y militares”.

En solo 100 días, De La Espriella sepultó la paz total no solo por su ofensiva contra el crimen organizado y el terrorismo, sino por su ley de sometimiento, que ya fue aprobada en el Congreso.

La olla raspada

De La Espriella es consciente de que uno de los mayores problemas que heredó fue un hueco fiscal de billones y una deuda en niveles históricos, con altos intereses. De hecho, el vicepresidente José Manuel Restrepo le dijo a SEMANA que el Gobierno Petro “dejó jodido al país”.

La crisis económica es quizá el reto más difícil de De La Espriella en sus primeros 100 días: una herencia que exige decisiones urgentes y complejas. Foto: presidencia

Por eso, el mandatario dio la orden de apretarse el cinturón y el balón está en la cancha del Congreso, donde hace tránsito la ley de rescate económico, que busca hacer efectivo un recorte del gasto sin precedentes, de unos 45 billones de pesos.

Pero sacar al país de la olla requiere el sacrificio de muchos. El proyecto contempla un paquete de impuestos basado en un revolcón en el IVA, que grava algunos alimentos, bienes y servicios. Los congresistas y los partidos tendrán que decidir, en un año electoral, si aprueban la ley total o parcialmente. El Gobierno también se verá abocado a aceptar o no alternativas para obtener dinero. De lo contrario, vendría una crisis económica que terminaría afectando a todos los colombianos, incluyendo el empleo, las empresas, el costo de vida, el crecimiento y la inversión.

De La Espriella tiene como bandera recuperar la confianza inversionista y llevar el consumo a niveles que generen prosperidad. Foto: presidencia

De La Espriella tiene como bandera recuperar la confianza inversionista y llevar el consumo a niveles que generen prosperidad. La lucha también es contra una inflación que no cede y que podría terminar el año alrededor de un 7 por ciento, impidiendo que el Banco de la República baje las tasas de interés. Así, la recuperación económica se hace más lenta. Aunque las cifras de desempleo han disminuido levemente, atacar ese problema (la tasa está en el 8 por ciento) sigue siendo una prioridad y más en medio de los retos de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

El fantasma del apagón por el fenómeno de El Niño se suma a esta tormenta económica perfecta, lo que llevó al Gobierno a tomar medidas. Puso en marcha 53 acciones para aumentar la oferta y proteger los embalses. Entre ellas está reforzar la generación térmica para preparar la entrada a toda máquina de esa fuente de energía, de manera que apoye a la hidráulica, alrededor de la cual hay temor de escasez ante una reducción de lluvias, que se prevé entre 19 y 32 por ciento.

La reconstrucción tras el terremoto avanza y toma tiempo en medio de los trámites, los estudios y la contratación. Como es apenas natural, esto choca con las necesidades apremiantes de la gente. Foto: presidencia

Un decreto del 6 de octubre permitió a las plantas térmicas comprar diésel a distribuidores mayoristas y no depender de un solo proveedor. También se autorizó el llenado del embalse de Hidroituango hasta la cota máxima de 420 metros. Con el plan Energía YA, se plantearon incentivos al ahorro y penalizaciones al consumo excesivo. Además, la Creg facilitó la entrada de proyectos pendientes. XM identificó más de 1.100 megavatios que aún no habían completado los requisitos para operar. Las medidas avanzan, pero no despejan el riesgo. El desabastecimiento de gas también ha obligado a tener algunas restricciones y a buscar soluciones inmediatas.

Ante el riesgo de desabastecimiento energético, el Ejecutivo puso en marcha 53 acciones, incluyendo el plan Energía YA, el respaldo de plantas térmicas y el llenado máximo de Hidroituango. Foto: presidencia

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, también tiene una tarea y es lograr que el Gobierno Trump elimine los aranceles que hoy están afectando productos como las flores.

El presidente también está decidido a recuperar Ecopetrol. Por eso, dos personas de su extrema confianza, como Carlos Suárez y Joaquín Gutiérrez, están al frente de la compañía, como presidente de la junta directiva y presidente de la empresa, respectivamente.

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La debacle de la salud

Este Gobierno recibió el sistema de salud en cuidados intensivos, con fallas en la atención, una deuda de billones y más de una empresa quebrada.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, ha tenido que hacerle frente a la debacle. Para ello, implementó el plan de choque con el que ha buscado, principalmente, atender dos necesidades urgentes para 1,6 millones de pacientes: la entrega de medicamentos y los procedimientos represados.

El mandatario tiene a su favor que las estadísticas empiezan a mostrar una reducción en delitos que golpean a la gente en las ciudades, como el homicidio y la extorsión, apoyado por los Bloques Operacionales para la Seguridad Urbana (Bosur). Foto: presidencia

Según las cifras de la entidad, de un total de 602.685 pacientes que al inicio del plan no habían recibido medicamentos, ya se les ha solucionado la situación a 404.870, es decir, el 67,1 por ciento. En el caso de los procedimientos, 1.328.872 personas requerían atención, de las cuales ya se han solucionado 551.572 casos, un 41,5 por ciento.

Uno de los principales retos del sector es conseguir los recursos necesarios para nivelar el sistema, para lo cual la ministra Vesga ha dicho que es indispensable que se apruebe la ley de rescate económico. Asimismo, ha reconocido que falta mucho por resolver, pero que esperan terminar con el plan de choque al finalizar el año. “Estos resultados nos muestran que vamos avanzando, pero somos conscientes de que todavía estamos lejos de resolver todos los problemas del sistema de salud. Recibimos una situación muy compleja y nuestra responsabilidad es trabajar para que los pacientes empiecen a sentir una mejoría real en la atención”, afirmó Vesga.

A ese panorama se suma la discusión sobre el incremento de la UPC para la atención de los pacientes en 2027, pues se calcula que se necesitan 14 billones adicionales, según ha dicho Vesga. Además del futuro de las EPS que intervino el Gobierno Petro, que por el momento no serían liquidadas, según ha determinado el Ministerio de Salud, porque considera que esto podría generar un colapso mayor en el sistema.

La ministra Ana María Vesga lidera una estrategia de emergencia para resolver el represamiento en la entrega de medicamentos y procedimientos médicos a más de 1,6 millones de pacientes. Foto: presidencia

La ministra, por orden del presidente, tiene otro flanco que atender y es combatir la corrupción, que también ha golpeado fuertemente el sistema.

De La Espriella recibió el país en una situación tan difícil que muchos sienten que no han pasado 100 días, sino años.

El presidente ha demostrado que no duda en remover a los funcionarios cuando lo considera necesario. Así ocurrió con Rodrigo Lara, quien salió del Gobierno, y con el director del Dane y el comandante de Bomberos, declarados insubsistentes, entre otros casos.

Alejandro Ordóñez saca a relucir fotos de Iván Cepeda con exFarc y ELN: “¿De esta ecuanimidad es que habla usted?"

En estos 100 días hubo un cambio en el Ministerio de Educación por razones personales de Viviane Morales, quien regresó como consejera comisionada de paz. En esa cartera está hoy Ilva Myriam Hoyos. Y, recientemente, ha quedado en evidencia que el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, se está convirtiendo en uno de los principales escuderos en el gabinete. El círculo de confianza del mandatario sigue sólido y lo encabezan Carlos Suárez, su estratega, y Joaquín Gutiérrez.

Por delante quedan más de tres años de gobierno. Y a los colombianos les conviene que al Tigre le vaya bien.