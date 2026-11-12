Abelardo De La Espriella, en discurso a policías, reveló por qué los acompaña en los operativos: “No hay otra salida”

Se siguen conociendo detalles del megaoperativo que lideró el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en Bucaramanga, Santander. En esa acción de las autoridades se materializaron más de 130 capturas de señalados criminales.

En la cara de Rulos, Wilson y Carpintero, Abelardo De La Espriella aplaudió a la Policía por capturarlos: así reaccionaron

Y en el discurso previo que dio De La Espriella para motivar a los uniformados de la Policía que participaron del megaoperativo, el jefe de Estado reveló por qué los está acompañando en ese tipo de despliegues para recuperar la seguridad.

“Nosotros tenemos que entender cuál es la realidad que nos rodea para poder cambiar el futuro de este país. Y solamente así, enfrentando el crimen de manera decidida, podemos derrotarlo”, expresó el presidente de la República.

Además, señaló en uno de los apartes de la intervención que dio en Bucaramanga, bajo la mirada de un escuadrón especial de la Policía: “Es la primera vez que un presidente de la República está con su tropa ahí, dando la pelea. Y la situación es tan grave que hay que hacerlo de esa forma. No hay otra posibilidad, no hay otra salida”.

Abelardo De La Espriella encaró a alias Rulos, Wilson y Carpintero en un operativo que lideró en Bucaramanga: “Vamos a ver si sigue así de guapito cuando llegue a la cárcel”. Frente a los señalados bandidos, aplaudió a la Policía. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/HpJggVgkiq — Revista Semana (@RevistaSemana) November 12, 2026

“La realidad es que estamos en una guerra contra el crimen organizado, contra el narcoterrorismo, y Dios nos ha puesto la tarea de derrotar la criminalidad para defender a nuestra nación y a nuestra gente”, recalcó el mandatario colombiano.

E insistió en el mensaje a las autoridades: “Estoy muy orgulloso de ustedes y sé que hoy, con la ayuda de Dios, vamos a tener resultados muy importantes para llevarles tranquilidad a los bumangueses que durante tanto tiempo han sufrido las inclemencias de la inseguridad.

Sobre los detalles del balance que arrojó el megaoperativo, De La Espriella publicó un mensaje en su cuenta personal de X.

“Esta madrugada salí a las calles de Bucaramanga, hombro a hombro con nuestra valiente Fuerza Pública, para liderar personalmente la Operación Mano de Hierro, una ofensiva contundente contra el narcotráfico y las estructuras criminales que durante años han sembrado el miedo en Santander. ¡CON EL BLOQUE OPERACIONAL DE SEGURIDAD URBANA (BOSUR) SE LES ACABÓ LA FIESTA A LOS BANDIDOS!“, indicó el mandatario.

Y agregó: “Los resultados hablan por sí solos: 136 capturas, 70 allanamientos, 12 armas de fuego, 27 celulares, la extinción de dominio de bienes tasados en 1.541 millones de pesos y la incautación de más de 18.837 gramos de estupefacientes. 430 cartuchos, 1.800 gr de explosivos y más de $4.640.000 incautados”.

Operación Mano de Hierro en Bucaramanga deja 136 capturados: esto dijo el presidente Abelardo De La Espriella

“¡NO VAMOS A ENTREGARLES NUESTRAS CALLES A LOS CRIMINALES!A los delincuentes les advierto: no tendrán escondite ni impunidad. Los perseguiremos sin descanso, los capturaremos y los llevaremos ante la justicia. ¡EN COLOMBIA LA LEY SE RESPETA!Los BOSUR seguirán desplegándose por las ciudades del país. No importa la hora ni el lugar: estaré donde tenga que estar para recuperar la seguridad y cumplir mi compromiso de convertir a Colombia en una verdadera Patria Milagro", concluyó el mandatario.