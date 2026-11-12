El Gobierno de Abelardo De La Espriella, entre las “esperanzas” de Alejandro Ordóñez y la realidad del Congreso

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, no lleva dos semanas de posesionado en el cargo y ya capotea el primer chicharrón que demostrará de qué está hecho y si aún conserva las buenas maneras que lo llevaron a elegirse y reelegirse procurador general de la Nación entre el 16 de enero de 2009 y el 7 de septiembre de 2016; se trata de la Ley de Rescate Fiscal que busca incrementar impuestos, sanear las finanzas públicas, reducir el déficit fiscal y evitar que el país caiga en un escenario de iliquidez.

Ordóñez es optimista. Desde que llegó a su cargo no ha hecho cosa diferente que reunirse con varios sectores políticos.

Este miércoles, 11 de noviembre, por ejemplo, se encontró con el presidente del Senado, el uribista Honorio Henríquez. “Hay mucha expectativa, el proyecto está siendo discutido, oímos las observaciones, creo que se logrará concertar un proyecto que necesita el país”, anunció el ministro. “Tenemos muchas esperanzas y hay un ambiente favorable”, reportó tras la reunión.

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y el Congreso. Foto: Semana

El exprocurador sabe cómo funciona el Congreso. Y en la Casa de Nariño hay vientos de optimismo porque los sectores políticos tienen clara la situación fiscal del país y los riesgos que se avecinan.

Además, el Gobierno, hoy con mayorías legislativas, amasó dos triunfos: la aprobación del Presupuesto General de la Nación- después lo decretó- y la Ley de Sometimiento, una iniciativa que se aprobó en tiempo récord.

Alejandro Ordóñez y Honorio Henríquez. Foto: Suministrado a Semana.

Pero con la Ley de Rescate Económico no todo es color de rosa.

Falta poco menos de un mes para que se acabe el semestre legislativo y así el presidente Abelardo De La Espriella convoque a sesiones extraordinarias, los tiempos son estrechos y no juegan en favor de la iniciativa. Con días festivos pendientes, con la temporada decembrina a la vuelta de la esquina y unas elecciones regionales cada día más cercanas, todo se vuelve más complejo.

Abelardo De La Espriella y la Cámara de Representantes. Foto: Semana.

Una cosa es aprobar una Ley de Sometimiento a la Justicia, pero otra diferente es respaldar una ley que, sin duda, toca el bolsillo de los colombianos y puede significar un costo y desgaste político.

Por eso, los partidos políticos tradicionales que hoy respaldan al Gobierno no están totalmente seguros del texto que avalarán en el Congreso.

Álvaro Uribe, cuyo partido, el Centro Democrático, está declarado partido de gobierno, tiene serias dudas a la iniciativa y ha trazado unas líneas rojas.

“Proponemos no cobrar IVA a la canasta familiar, por ejemplo alimentos ni a otros bienes esenciales; devolver como gobierno Duque en la pandemia IVA inferido a los más pobres; contratar un crédito para suministrarle préstamo a 30 años a afectados de la zona del terremoto; y, darles un alivio empresarial especial”, explicó Álvaro Uribe en su cuenta oficial de X.

Este jueves, 12 de noviembre, el Centro Democrático fijará su postura oficial. Lo mismo hace el Partido de La U, que también se reunió con expertos tributaristas para analizar el impacto que tendrá la iniciativa entre los colombianos.

Este jueves, el Centro Democrático fijará una posición sobre la Ley de Rescate Económico. Foto: Colprensa

Por su parte, el Partido Conservador prepara alternativas para hacerle frente a la iniciativa. Y aunque dejó claro que no presentará una contrarreforma, sí dejará sobre la mesa algunas soluciones.

El Partido Liberal ya planteó reparos a la iniciativa de Abelardo De La Espriella y Cambio Radical hace lo propio.

En ese orden de ideas, lo más probable es que la iniciativa, como casi siempre ocurre con las leyes de rescate fiscal, termine trasquilada y se apruebe, no necesariamente, como llegó al Congreso.

De otro lado, hay incertidumbre jurídica sobre la escogencia de los ponentes.

Ya se escogió al congresista David Barguil, como miembro de la Comisión Tercera. De otro lado, a Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical, y quien hace parte de la Comisión Cuarta del Senado.

El poco número de ponentes preocupa jurídicamente a algunos sectores políticos porque no se incluyó a la oposición y, por tanto, no se rendirá una ponencia alternativa.

El senador del Centro Democrático, Andrés Forero, lanzó la alerta al Gobierno: “Excluyendo a las Comisiones Cuartas de la discusión y promoviendo la designación de ponentes únicos en las Terceras, el gobierno parece estar empecinado en que naufrague la Ley de Rescate Fiscal”.

Por ahora, falta esperar la concertación de los partidos y el avance de su estudio y aprobación en comisiones conjuntas porque la iniciativa tiene mensaje de urgencia.

Lo importante es que en las casas políticas hay ambiente para colaborarle al Gobierno, pero bajo condiciones.

El presidente Abelardo De La Espriella, en una reciente reunión en Barranquilla con algunos gobernadores del país, se mostró dispuesto a escuchar a todos los sectores políticos para aprobar la iniciativa que más le convenga al país.