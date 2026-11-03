Ley de Rescate Económico va rápido. Empiezan a nombrar ponentes

Empieza el nombramiento de los ponentes de la Ley de Rescate Económico que acaba de radicar el Ministerio de Hacienda, con un paquete de impuestos y una apuesta por un recorte de gastos.

El vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, fue uno de los primeros en ser designado ponente de la mencionada ley.

Ocampo milita en las filas del Pacto Histórico, partido político de oposición. No obstante, desde ya anunció que promoverá una discusión responsable, de manera que salga del Legislativo la mejor reforma posible, de cara a la situación fiscal que vive el país.

En sus primeras declaraciones, el vicepresidente del Senado afirmó que es consciente de que “Colombia necesita un ajuste fiscal y vamos a actuar con responsabilidad. Lo que no podemos permitir es que esa responsabilidad se descargue sobre los que menos tienen, mientras los sectores privilegiados conservan sus ventajas”.

El Gobierno propone devolver el IVA a 19 millones de colombianos vulnerables. Foto: MohamadFaizal - stock.adobe.com

Lo que opina del IVA

Ocampo se refirió al contenido del proyecto de ley, el cual, tiene como columna vertebral el IVA, impuesto que pasa en muchos casos al 19 %, la tarifa general, eliminando la intermedia, que es del 5 %.

Al respecto, Ocampo enfatizó en que, a partir de 2028 se tendría un IVA del 19 % a alimentos que hoy no lo pagan, como el tomate, la cebolla, el plátano, el fríjol y la sal. También subiría el aporte a salud de quienes ganan más de dos salarios mínimos y ampliaría el cobro de renta a más trabajadores. Al mismo tiempo, la tarifa de renta de las empresas, incluidas petroleras y mineras, bajaría del 35 % al 31 %.

El legislador aprovechó la ocasión para recordar la promesa de campaña que hizo el actual gobierno, que era no subir impuestos a los colombianos. “Hoy proponen cobrárselos a la cocina de los colombianos y aliviar a los grandes capitales. Los de nunca le van a pasar la cuenta a los de siempre”, sustentó Ocampo.

El Ejecutivo sostiene que el ajuste no recaerá sobre los ciudadanos. Foto: Getty Images - SEMANA - Composición SEMANA

Hasta el momento, el gobierno, a través del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez y el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, han argumentado que sin el ajuste propuesto, en 2027 el Gobierno tendría dificultades para financiar el Presupuesto General de la Nación. Inclusive, podrían presentarse problemas para pagar las nóminas y mantener la estructura actual del Estado.

Hay que señalar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó públicamente la presentación de la Ley de Rescate Económico del Gobierno colombiano, en un pronunciamiento emitido el fin de semana. Dicha posición constituye un espaldarazo internacional a la decisión de presentar el paquete fiscal ante el Congreso.