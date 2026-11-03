La discusión para establecer el salario mínimo que regirá en Colombia durante 2027 tendrá como punto de partida varios indicadores económicos que permitirán determinar cuánto debería aumentar el ingreso de millones de trabajadores.

Discusión del salario mínimo para 2027 podría adelantarse: esta sería la nueva fecha

Gobierno, empresarios y centrales obreras deberán analizar variables como la inflación, la productividad, el crecimiento económico y las condiciones del mercado laboral antes de llegar a una decisión.

Con proyecciones de inflación de 6,8 por ciento y productividad del 1,2 por ciento al cierre del presente año, el salario mínimo de 2027 subiría casi tres veces menos que en 2026. Sin embargo, expertos advierten que el componente político podría llevar el alza al 10 por ciento. Foto: ADOBE STOCK

Uno de los elementos centrales será la regla técnica para calcular el incremento salarial, que establece que el ajuste porcentual debe determinarse mediante la suma de la inflación causada, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), y la Productividad Total de los Factores (PTF).

Este criterio busca que el aumento del salario mínimo tenga en cuenta tanto la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores por el incremento de los precios como las mejoras en la eficiencia productiva de la economía.

En otras palabras, pretende que los ingresos crezcan en función del costo de vida y de la capacidad del país para producir más con los recursos disponibles.

La inflación será, por tanto, una de las variables determinantes, pues permitirá establecer cuánto se han encarecido los bienes y servicios durante el año. Por su parte, la productividad será clave para definir qué margen adicional de incremento puede respaldar el comportamiento de la economía.

Esta es la propuesta de Fenalco para el salario mínimo de 2027

Otro factor que estará sobre la mesa será el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), junto con el comportamiento del empleo y el desempleo. Estos indicadores permitirán evaluar la situación económica del país y la capacidad de las empresas para asumir mayores costos laborales.

La discusión sobre el salario mínimo de 2027 reúne al Gobierno, los empresarios y las centrales obreras en torno al porcentaje de ajuste para el próximo año. Foto: IA

También se tendrá en cuenta la informalidad laboral, especialmente por los posibles efectos que un incremento salarial elevado podría generar sobre la contratación formal, en particular en las pequeñas y medianas empresas.

A esto se suman los efectos fiscales del aumento, debido a que el salario mínimo sirve como referencia para diferentes obligaciones económicas, entre ellas algunos pagos pensionales y compromisos del Estado.