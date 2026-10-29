Discusión del salario mínimo para 2027 podría adelantarse: Esta sería la nueva fecha

De acuerdo con información revelada por El Tiempo, la instalación formal de la mesa tripartita para concertar el aumento del salario mínimo para 2027 podría adelantarse una semana respecto al calendario inicial.

Salario mínimo 2027: habrá una nueva organización que se sumará a la mesa de concertación

La fecha tentativa para el inicio de estas reuniones entre el Gobierno, los gremios y las organizaciones de los trabajadores era el 25 de noviembre, sin embargo, según la información citada por el medio de comunicación, podrían empezar el próximo 18 de noviembre.

Un adelanto en la fecha es relevante porque, si las partes en la negociación logran un consenso dentro del plazo legal estipulado (entre el 15 y el 30 de diciembre), se podría expedir un decreto conjunto con las consideraciones de todos.

En caso de que no haya acuerdo al 30 de diciembre, el Gobierno nacional tiene la facultad legal de fijar el ajuste mediante decreto presidencial unilateral.

Mintrabajo anunció la inclusión de otro sector en esta importante discusión. Foto: Mintrabajo

¿Cómo van las propuestas de los gremios y de los trabajadores?

Los diferentes gremios empresariales y de empleadores solicitan un incremento de un solo dígito, entre el 8 % y el 9,5 %, argumentando que el aumento del 23% por decreto que llevó al salario mínimo de 2026 a $1.750.905 presionó al alza a la inflación, impactó la productividad y contribuyó al aumento en la informalidad.

Las centrales obreras, por su parte, exigen un aumento del 38,5 %. Fabio Arias, expresidente de la CUT, explica que esta cifra busca cerrar una brecha estimada de 32 puntos frente a un “salario mínimo vital” según estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El actual presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Nelson Alarcón, defiende un aumento de dos dígitos. Alarcón afirmó en una entrevista con La FM que el ajuste debe “permitir que los trabajadores cubran sus necesidades y tengan una mayor capacidad de compra”.

¿Cómo se decide el salario mínimo en Colombia?

De acuerdo con la ley, el diálogo debe contar con la participación del Gobierno Nacional, de los representantes de los principales gremios económicos y representantes de las centrales sindicales.

Para el cálculo debe tenerse en cuenta la regla técnica, que establece que el ajuste porcentual debe determinarse mediante la suma de la inflación causada (IPC) más la Productividad Total de los Factores (PTF).