¿Cómo cargan los colombianos sus carros eléctricos? Reveladora encuesta marca el camino

El auge de los vehículos híbridos y eléctricos en Colombia es evidente. En septiembre, estos tipos de vehículos ya superaron en número de matrícula a los autos a combustión.

La cantidad de cargadores para carros eléctricos que necesita Colombia: una nueva oportunidad de negocio

Cargadores para vehículos eléctricos, ¿responsabilidad del Estado o un negocio para los privados?

Con el propósito de identificar las tendencias de los usuarios de estos vehículos, la Asociación Colombiana de Movilidad Eléctrica y Sostenible (Acomoves) realizó la Encuesta Nacional de Percepción de la Movilidad Eléctrica 2026, en donde indagó sobre cómo están cargando los colombianos sus vehículos sin emisiones y allí hallaron que:

El 58 % de los usuarios carga su vehículo en casa.

El 27 % que utiliza cargadores públicos.

El 15 % que recurre a puntos de carga en sus lugares de trabajo.

Al respecto, Juan Esteban Martínez, presidente de Acomoves, señaló: “Necesitamos mejores soluciones para cargar en casa, para descongestionar los cargadores públicos y porque la carga en casa es más barata”.

Juan Esteban Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Movilidad Eléctrica y Sostenible (Acomoves) Foto: Acomoves - API

“El reto consiste en garantizar que la infraestructura responda a las necesidades reales de los usuarios, principalmente soluciones prácticas y adaptadas a las condiciones de las viviendas y ciudades colombianas para poder cagar en casa”, añadió.

El camino está en la carga en casa

Martínez destacó que la ayuda debe venir de diferentes sectores y se debe trabajar en la promoción de la carga de vehículos en conjuntos y residencias.

“Nuestro país necesita aumentar la capacidad eléctrica disponible en los edificios y conjuntos residenciales, mejorar los costos de adecuación, cumplir con los requisitos técnicos y utilizar programas que ya existen a nivel mundial para la administración y cobro del consumo de energía”, dicen desde Acomoves.

Carga de vehículos eléctricos en casa. Foto: Getty

Para la asociación, Colombia también necesita fortalecer las redes eléctricas, simplificar los procesos de conexión, ampliar la cobertura de estaciones públicas, generar condiciones regulatorias que incentiven la inversión, y ampliar la infraestructura de carga en carretera.

De acuerdo con información recopilada por Acomoves, hasta el 30 de septiembre de 2026 se registraron 33.928 matrículas de vehículos 100 % eléctricos en el país y a la fecha apenas hay 1029 cargadores en el país.

Según la encuesta mencionada, el 71 % de los usuarios consultados identifica la infraestructura de carga como uno de los principales desafíos del sector, mientras que el 85 % considera necesario ampliar los puntos de carga en carretera y el 78 % señala la necesidad de contar con más estaciones en zonas urbanas y corredores viales.