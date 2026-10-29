¿Cómo cargan los colombianos sus carros eléctricos? Reveladora encuesta marca el camino

El auge de los vehículos híbridos y eléctricos en Colombia es evidente. En septiembre, estos tipos de vehículos ya superaron en número de matrícula a los autos a combustión.
Con el propósito de identificar las tendencias de los usuarios de estos vehículos, la Asociación Colombiana de Movilidad Eléctrica y Sostenible (Acomoves) realizó la Encuesta Nacional de Percepción de la Movilidad Eléctrica 2026, en donde indagó sobre cómo están cargando los colombianos sus vehículos sin emisiones y allí hallaron que:
- El 58 % de los usuarios carga su vehículo en casa.
- El 27 % que utiliza cargadores públicos.
- El 15 % que recurre a puntos de carga en sus lugares de trabajo.
Al respecto, Juan Esteban Martínez, presidente de Acomoves, señaló: “Necesitamos mejores soluciones para cargar en casa, para descongestionar los cargadores públicos y porque la carga en casa es más barata”.
“El reto consiste en garantizar que la infraestructura responda a las necesidades reales de los usuarios, principalmente soluciones prácticas y adaptadas a las condiciones de las viviendas y ciudades colombianas para poder cagar en casa”, añadió.
El camino está en la carga en casa
Martínez destacó que la ayuda debe venir de diferentes sectores y se debe trabajar en la promoción de la carga de vehículos en conjuntos y residencias.
“Nuestro país necesita aumentar la capacidad eléctrica disponible en los edificios y conjuntos residenciales, mejorar los costos de adecuación, cumplir con los requisitos técnicos y utilizar programas que ya existen a nivel mundial para la administración y cobro del consumo de energía”, dicen desde Acomoves.
Para la asociación, Colombia también necesita fortalecer las redes eléctricas, simplificar los procesos de conexión, ampliar la cobertura de estaciones públicas, generar condiciones regulatorias que incentiven la inversión, y ampliar la infraestructura de carga en carretera.
De acuerdo con información recopilada por Acomoves, hasta el 30 de septiembre de 2026 se registraron 33.928 matrículas de vehículos 100 % eléctricos en el país y a la fecha apenas hay 1029 cargadores en el país.
Según la encuesta mencionada, el 71 % de los usuarios consultados identifica la infraestructura de carga como uno de los principales desafíos del sector, mientras que el 85 % considera necesario ampliar los puntos de carga en carretera y el 78 % señala la necesidad de contar con más estaciones en zonas urbanas y corredores viales.