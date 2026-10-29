¿Cómo salir del concierto de Ryan Castro en El Campín? TransMilenio habilita servicios especiales

Este próximo sábado 31 de octubre, Bogotá se prepara para recibir a cientos de aficionados al concierto de Ryan Castro, titulado ‘Awoowen’, que se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

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Con el objetivo de facilitar el regreso a sus hogares a los asistentes del evento, TransMilenio activará una operación especial para la salida del concierto, disponiendo de ocho rutas especiales que se ajustarán acorde a la demanda de usuarios.

La entidad aclara que no habrá ampliación de horario para el servicio de alimentación. Los usuarios podrán hacer uso del TransMilenio a través de las estaciones Campín-UAN y Movistar Arena para dirigirse a los siguientes destinos:

Servicios troncales para regreso de Ryan Castro Foto: TransMilenio

Portal 80

Portal Sur

Portal Usme

Portal 20 de Julio

Portal Suba

Portal Eldorado

Portal Norte

Portal Américas

“Tras el éxito en las más recientes operaciones especiales (BTS, Rock al Parque 2026 e Iron Maiden), TransMi sigue acompañando a nuestra comunidad usuaria para la llegada y salida de los grandes eventos con una opción rápida, ágil y a precios justos gracias a nuestra oferta de servicios troncales y de TransMiZonal”, afirmó Jaime Monroy, subgerente de Operaciones de TransMilenio.

Las rutas que ofrecerá TransMilenio para la llegada del concierto de Ryan Castro

TransMilenio informó que la entidad ofrecerá 13 rutas troncales para aquellos usuarios que utilizarán el servicio de transporte público para dirigirse al Estadio Nemesio Camacho El Campín. Los servicios troncales son los siguientes:

Servicios troncales para llegar al concierto de Ryan Castro Foto: TrasnMilenio

Estación Movistar Arena

Vagón 2

4

B72

D21

G30

L25

Vagón 1

C25

C30

H21

H72

Estación Campín - UAN

Vagón 2

4

B11

C25

G11

S42

Vagón 1

D21

E42

H21

L25

Además, TransMilenio ofrecerá 39 rutas con paraderos cercanos a El Campín, con paraderos en la NQS (13), calle 63 (6 rutas), calle 53 (8 rutas) y carrera 24 (12 rutas) para llegar. Esos son:

Servicios TransMizonales para llegar al concierto Foto: TransMilenio

NQS

599: Bosa – Suba

T163: Perdomo – Norte

T26: Usme – Usaquén

191: Usaquén – Perdomo

A002: San Luis – Est. Movistar Arena

A708 - H708: Chicó Norte – Antonio J. de Sucre

A605 - H605: Polo – Arborizadora Alta

SE14: Usme – Engativá

H608 - B608: Calle 134 – Arabia

B947 - A947: Arrayanes – Campín

H647 - B647: Calle 134 – Alpes

H631 - B631: Paraíso – AV Calle 34

AK 24

91: Bosa San José – Porciúncula

D214 - A214: Bosa San José – Barway

D218 - A218: Engativá Centro – Centro

B900 - A900: El Codito – Galerías

H720 - A720: Ciudadela Usme – 7 de Agosto

D205 - L205: Bosa San José – Lomas

L805 - A805: 7 de agosto – Juan Rey

97: Rincón de Venecia – Galerías

D215 - A215: Bosa San José – Germania

L818 - A818: Aguas Claras – Galerías

G506 - A506: Catalina – Galerías

621: Bosa San José – Santo Domingo

CL 53

A518 - G518: Est. Héroes – Potreritos

B906 - D906: Toberín – Villa Gladys

G567 - A567: Porciúncula – Parques de Bogotá

B309 - K309: Lijacá – San Pablo

D213 - A213: Villa Teresita – Galerías

A538 - G538: El Retiro – Bosa Centro

C131 - H131: Bilbao – Diana Turbay

K303 - B303: Unicentro – El Recodo

CL 63