¿Cómo salir del concierto de Ryan Castro en El Campín? TransMilenio habilita servicios especiales

Este próximo sábado 31 de octubre, Bogotá se prepara para recibir a cientos de aficionados al concierto de Ryan Castro, titulado ‘Awoowen’, que se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
Con el objetivo de facilitar el regreso a sus hogares a los asistentes del evento, TransMilenio activará una operación especial para la salida del concierto, disponiendo de ocho rutas especiales que se ajustarán acorde a la demanda de usuarios.
La entidad aclara que no habrá ampliación de horario para el servicio de alimentación. Los usuarios podrán hacer uso del TransMilenio a través de las estaciones Campín-UAN y Movistar Arena para dirigirse a los siguientes destinos:
- Portal 80
- Portal Sur
- Portal Usme
- Portal 20 de Julio
- Portal Suba
- Portal Eldorado
- Portal Norte
- Portal Américas
“Tras el éxito en las más recientes operaciones especiales (BTS, Rock al Parque 2026 e Iron Maiden), TransMi sigue acompañando a nuestra comunidad usuaria para la llegada y salida de los grandes eventos con una opción rápida, ágil y a precios justos gracias a nuestra oferta de servicios troncales y de TransMiZonal”, afirmó Jaime Monroy, subgerente de Operaciones de TransMilenio.
Las rutas que ofrecerá TransMilenio para la llegada del concierto de Ryan Castro
TransMilenio informó que la entidad ofrecerá 13 rutas troncales para aquellos usuarios que utilizarán el servicio de transporte público para dirigirse al Estadio Nemesio Camacho El Campín. Los servicios troncales son los siguientes:
Estación Movistar Arena
Vagón 2
- 4
- B72
- D21
- G30
- L25
Vagón 1
- C25
- C30
- H21
- H72
Estación Campín - UAN
Vagón 2
- 4
- B11
- C25
- G11
- S42
Vagón 1
- D21
- E42
- H21
- L25
Además, TransMilenio ofrecerá 39 rutas con paraderos cercanos a El Campín, con paraderos en la NQS (13), calle 63 (6 rutas), calle 53 (8 rutas) y carrera 24 (12 rutas) para llegar. Esos son:
NQS
- 599: Bosa – Suba
- T163: Perdomo – Norte
- T26: Usme – Usaquén
- 191: Usaquén – Perdomo
- A002: San Luis – Est. Movistar Arena
- A708 - H708: Chicó Norte – Antonio J. de Sucre
- A605 - H605: Polo – Arborizadora Alta
- SE14: Usme – Engativá
- H608 - B608: Calle 134 – Arabia
- B947 - A947: Arrayanes – Campín
- H647 - B647: Calle 134 – Alpes
- H631 - B631: Paraíso – AV Calle 34
AK 24
- 91: Bosa San José – Porciúncula
- D214 - A214: Bosa San José – Barway
- D218 - A218: Engativá Centro – Centro
- B900 - A900: El Codito – Galerías
- H720 - A720: Ciudadela Usme – 7 de Agosto
- D205 - L205: Bosa San José – Lomas
- L805 - A805: 7 de agosto – Juan Rey
- 97: Rincón de Venecia – Galerías
- D215 - A215: Bosa San José – Germania
- L818 - A818: Aguas Claras – Galerías
- G506 - A506: Catalina – Galerías
- 621: Bosa San José – Santo Domingo
CL 53
- A518 - G518: Est. Héroes – Potreritos
- B906 - D906: Toberín – Villa Gladys
- G567 - A567: Porciúncula – Parques de Bogotá
- B309 - K309: Lijacá – San Pablo
- D213 - A213: Villa Teresita – Galerías
- A538 - G538: El Retiro – Bosa Centro
- C131 - H131: Bilbao – Diana Turbay
- K303 - B303: Unicentro – El Recodo
CL 63
- P500: Fontibón – Chapinero
- 142: Engativá – Centro
- A410 - F410: Chicó Norte – Tierra Buena
- A532 - G532: Chapinero Central – Metrovivienda
- A541 - G541: Chapinero – Bosa Centro
- 59B: Calle 80 – Centro