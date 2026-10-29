Grave accidente y fallas semafóricas complican la movilidad en Bogotá: recomiendan rutas alternas

Durante la mañana de este 29 de octubre, varios ciudadanos se movilizan por las diferentes vías del país. Por esta razón, las autoridades han entregado su reporte acerca de la movilidad en Bogotá. En el informe se resaltaron varias situaciones que podrían impactar durante estos recorridos.

Ideam advierte lluvias e inundaciones en varios territorios: pronóstico del clima 29 de octubre

De acuerdo con Movilidad Bogotá, se tiene identificado un grave accidente en la localidad de Usme, específicamente en la avenida Boyacá con transversal tercera, sentido sur-norte, donde se habría registrado un choque. Por esta razón, se recomendó a quienes se transporten por este sector tomar alternativas como la avenida Caracas.

Asimismo, varias novedades semafóricas afectan la calle 13 con carrera 36 y la calle 13 con carrera 27. Situación que se debería a una falla eléctrica.

Sin embargo, la entidad señaló que agentes de la misma ya se encuentran en camino para atender estas situaciones y recuperar la normalidad en estas zonas lo antes posible.

Por otro lado, varios usuarios en redes sociales han reportado congestión en la autopista Sur, sentido Soacha-Bogotá, lugar en el que la movilidad se ha visto afectada y se presenta un gran flujo vehicular durante las primeras horas de esta mañana.

De acuerdo con lo mencionado por algunas personas que circulan en ese sector, esta situación ya lleva más de dos horas, tiempo en el que la movilidad en este corredor vial ha estado con retrasos y trancones. Al parecer, esto se habría ocasionado tras un accidente de tránsito en la estación León XIII.

Además de las afectaciones ya mencionadas, también se reportan alteraciones en el flujo vehicular debido a las inundaciones causadas por las fuertes lluvias presentadas en las últimas horas en Bogotá, hecho que estaría complicando aún más el transporte en ciertas zonas de la capital.

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Esta situación se podría seguir presentando durante la jornada de hoy, ya que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha dado a conocer en su pronóstico del clima del 29 de octubre que se seguirán presentando precipitaciones en gran parte del país.

Se espera que en los próximos minutos las autoridades de tránsito se hagan presentes en los distintos lugares que se ven afectados, con el fin de dar solución a los diferentes problemas que dificultan la movilidad de la ciudadanía y recuperar la normalidad en estos corredores viales.