Ideam advierte lluvias e inundaciones en varios territorios: pronóstico del clima 29 de octubre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha dado a conocer el pronóstico del clima para este jueves 29 de octubre. De acuerdo con el informe, durante las últimas horas se ha registrado abundante nubosidad, acompañada de lluvias de intensidad moderada a fuerte y tormentas eléctricas.

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Asimismo, el instituto espera que el día de hoy se presenten condiciones favorables en cuestión de las temperaturas máximas que se han registrado durante el mes de octubre.

Clima en las principales regiones de Colombia

Para Bogotá, el Ideam prevé un cielo parcialmente nublado con tiempo seco durante horas de la mañana. Por la tarde habría probabilidad de lluvias ligeras a moderadas, especialmente en las localidades de Suba, Chapinero, Barrios Unidos, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.

En la noche, el clima se parecería al de la mañana. Sin embargo, no se descartan precipitaciones aisladas en el occidente de la ciudad. La temperatura máxima de la jornada será de 21 °C.

Por otro lado, en las regiones Caribe y Pacífica, el cielo estaría entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas ligeras a moderadas en Chocó, el litoral del Valle del Cauca, el Urabá antioqueño y su área marítima contigua.

Sin embargo, durante horas de la tarde en el Caribe se podrían presentar lluvias moderadas a localmente fuertes en Urabá, el occidente de Córdoba, Bolívar, inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de La Guajira y el oriente del Cesar.

En la zona Andina, en las primeras horas del día las condiciones serán secas, pero no se descartan precipitaciones en el Eje Cafetero, el occidente de Santander, el occidente de Cundinamarca y áreas dispersas de Tolima.

Por la tarde se prevé un aumento de las lluvias, especialmente en Norte de Santander, Santander, el occidente de Boyacá, el occidente de Cundinamarca, el Eje Cafetero (Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío) y el occidente de Tolima.

Por su parte, en la Orinoquia y la Amazonía, el cielo estará entre parcial y mayormente nublado, con lloviznas ligeras en Putumayo, el suroccidente de Caquetá, Vichada y áreas dispersas en Meta.

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En horas de la tarde y la noche, el clima de estas regiones también se verá marcado por las lluvias, principalmente en las zonas de Casanare, Vichada, Meta, Arauca, el piedemonte amazónico y el oriente de Caquetá, Guaviare, Vaupés y Amazonas.

Además, el Ideam resalta varias alertas hidrológicas por probabilidad de crecientes súbitas e inundaciones, que se podrían llegar a identificar en 197 subzonas hidrográficas que se concentran en las zonas de Magdalena-Cauca, Caribe y Pacífico.