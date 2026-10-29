Conductor del bus en el que iba Kbeto Zuleta entregó versión sobre posible causa del accidente; empresa le pedirá explicaciones

Poncho Zuleta describió en una palabra su sensación sobre la delicada situación en la que se encuentra su hijo Kbeto Zuleta, uno de los heridos en el grave accidente del bus que cayó al río Ariguaní, en el Cesar: esperanza.

Kbeto Zuleta permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Iberoamérica de Barranquilla luego de que le fuera amputada una extremidad.

El siniestro cobró la vida de cuatro personas y dejó heridas en unas 20, que se movilizaban en un automotor de la empresa Expreso Super Star SAS, según reveló El Tiempo.

Corista y guitarrista de la agrupación de Kbeto Zuleta fallecieron tras accidente en el río Ariguaní Foto: Redes sociales

Precisamente, uno de los lesionados es el conductor, quien en las últimas horas entregó su versión sobre lo sucedido.

Raúl de Castro, el abogado asesor designado por la empresa para hablar sobre el incidente, manifestó que a pesar de algunos esfuerzos, desde esa compañía no han podido hablar con el conductor, pero sí conocieron que él entregó una versión.

“Lo que pudimos conocer por un tercero es que el conductor alcanzó a decir que se le atravesaron dos perros y que fue en ese momento que se produjo el accidente”, manifestó De Castro al diario El Tiempo.

Federico Gutiérrez reconoció la realidad del Parque Lleras y explicó qué negocios están “quebrando”

Además, descartó la hipótesis de un posible microsueño sufrido por el conductor, aunque señaló que llamarán al conductor para que explique qué sucedió.

Por ahora, lo que se sabe es lo que presuntamente el profesional del volante les contó a las autoridades.

Tragedia en Barú: turista antioqueño de 18 años murió tras grave accidente en moto acuática

También que el conductor que iba manejando en el momento del accidente fue cambiado tan solo 30 minutos antes de comenzara el viaje y quien fue reemplazado no pudo dar las explicaciones porque estaba dormido en el momento de la caída al río Ariguaní, como el resto de pasajeros.

El abogado indicó además que el bus contaba con su respectiva póliza que harán efectiva luego de que se esclarezcan las causas del accidente.

El accidente del bus que movilizaba a Kbeto Zuleta y sus músicos sucedió en la madrugada del lunes, 26 de octubre.

Los fans de Kbeto elevan oraciones para que finalmente sus plegarias sean escuchadas.