Desapareció un excandidato a la alcaldía de Santa Marta en Barranquilla: ofrecen millonaria recompensa

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, anunció una millonaria recompensa para quien entregue información que permita ubicar al excandidato a la alcaldía de esa ciudad, Jorge Agudelo, quien desapareció luego de llegar a una reunión el pasado lunes 26 de octubre en Barranquilla.

Desaparece en Barranquilla Jorge Agudelo, excandidato de la alcaldía de Santa Marta

“Ante la desaparición del señor Jorge Agudelo Apreza, desde el Distrito ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones por información que permita dar con su paradero”, dijo el mandatario.

El alcalde sostuvo que, una vez conoció el caso, informó al Gaula de la Policía Nacional para comenzar la búsqueda del político.

“Como alcalde de Santa Marta, desde el primer momento que conocí la situación, junto a mi equipo hemos estado en coordinación con el Gaula de la @PoliciaColombia y solicité a las autoridades competentes adelantar con la máxima celeridad todas las investigaciones correspondientes”, agregó.

Lo que se ha conocido hasta el momento es que Agudelo salió de su vivienda, ubicada en el edificio Torre Panorama de Santa Marta, sobre las 5:45 de la mañana, y tomó un taxi para dirigirse a la capital del Atlántico.

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Según el relato de sus familiares, a las 8:20 de la mañana se comunicó con su esposa y le aseguró que estaba llegando a su destino. Luego, a las 10:00 de la mañana, el político confirmó que había llegado al sitio donde iba a sostener una reunión y, desde ese momento, no saben de su paradero.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que entregue información que permita ubicar a Agudelo y facilitar su regreso a su hogar. La línea de emergencia 123 de la Policía Nacional está dispuesta para recopilar la información necesaria.

El periodista samario Polo Díaz-Granados entregó un dato adicional sobre el encuentro del político: “Jorge Agudelo Apreza contaba con esquema de seguridad; sin embargo, para asistir a una reunión con un empresario en Barranquilla (su papá no revela el nombre), se movilizó en un puerta a puerta sin acompañamiento de seguridad. Su papá dice que esa fue una ‘falla humana’”.