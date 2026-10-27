Tras reunión entre Poncho y Emiliano Zuleta, anuncian nueva decisión sobre atención de Kbeto

En las últimas horas, el equipo de Kbeto Zuleta dio a conocer un nuevo comunicado de prensa en el que informó sobre una decisión tomada por la familia del artista, tras el grave accidente de tránsito ocurrido este lunes 26 de octubre.

De acuerdo con el documento, tras una reunión encabezada por los maestros Poncho y Emiliano Zuleta, junto con el equipo médico de Sinais Vitais Clínica Regional de Especialistas, se determinó trasladar al cantante a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla para continuar con su atención especializada.

Según el comunicado, el traslado está previsto para las próximas horas y se realizará en un avión ambulancia desde el Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar hasta el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, en Barranquilla.

“En estos momentos, el equipo médico adelanta los preparativos para su traslado y la continuidad de su atención”, se menciona en el documento.