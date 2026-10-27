“No quisiera escribir estas palabras”: Rolando Ochoa tras trágico accidente del bus de la agrupación de Kbeto Zuleta

El folclor vallenato está de luto tras el trágico accidente de tránsito que involucró al bus de la agrupación musical de Carlos Alberto Zuleta, mejor conocido como Kbeto Zuleta, hijo del reconocido cantante Poncho Zuleta, en la madrugada del lunes 26 de octubre.

De acuerdo con los primeros reportes entregados por las autoridades, el siniestro vial dejó un saldo de cuatro personas fallecidas, una noticia que ha generado conmoción y tristeza en la industria musical.

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Entre las víctimas mortales fueron identificados Harold David Santana Martínez, guitarrista de la agrupación, y Geovanny Lobo, corista, según confirmó su mánager Esteban Bolaño.

Mensaje de Rolando Ochoa tras trágico accidente

Luego de conocer las identidades de los dos músicos fallecidos, el acordeonero Rolando Ochoa no tardó en reaccionar a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un doloroso mensaje de despedida a sus amigos y colegas.

Con sus palabras, el reconocido músico dejó en evidencia la tristeza y la nostalgia que ha provocado esta lamentable noticia en el género vallenato, que a lo largo de su historia ha tenido que enfrentar varias pérdidas, muchas de ellas relacionadas con accidentes de tránsito, como es el caso de Kaleth Morales, Patricia Teherán y Martín Elías Díaz, hijo del legendario Diomedes Díaz.

“Mis hermanos del alma, no quisiera tener que escribir estas palabras porque aún no lo asimila mi corazón”, escribió Ochoa en su publicación, junto con una foto editada de ambos músicos en el cielo.

Asimismo, expresó su solidaridad con los familiares de sus colegas fallecidos y con los demás integrantes de la agrupación que resultaron heridos en el hecho. “Solo puedo pedirle al Señor fortaleza para sus familias; el Señor les reciba en su santo reino, queridos hermanos”.

Por último, Rolando Ochoa envió un mensaje de fortaleza a Kbeto y a todas las personas que permanecen bajo atención médica debido a su delicado estado de salud tras el siniestro vial, que se registró en el puente Ariguaní, en jurisdicción de Bosconia, en el departamento del Cesar.

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“Mucha fuerza a nuestro hermano Kbeto y todos los muchachos que están delicados; el Señor sea guardándolos de todo mal”, fueron las palabras con las que el compositor vallenato concluyó su mensaje, lo que dejó en evidencia el profundo dolor que ha causado esta noticia en el género.

Su reacción se suma a los mensajes que han compartido otros artistas, como Silvestre Dangond, Ana del Castillo, Rafael Santos y Nelson Velásquez, lamentando lo sucedido.