Polémica por la pensión de Egidio Cuadrado, fallecido acordeonero de Carlos Vives: “Muy ingenuo en el tema de contratos”

Katherine Arias, hija del acordeonero Egidio Cuadrado, se pronunció. La hija del artista, residente en Estados Unidos, concedió declaraciones a varios medios de comunicación en los que señaló que su familia se vio en la obligación de someter a subasta uno de los acordeones de su padre, en busca de ingresos económicos para el sustento familiar de su madre.

Según su relato, aunque su padre era famoso por ser el acordeonista de Carlos Vives, no se aseguraron su protección social y pensiones. Además, afirmó que Cuadrado era tan inocente que firmaba documentos sin verificar, creyendo que eran para mejorar su situación económica.

Trayectoria musical de Egidio Cuadrado: estos fueron sus reconocimientos y proyectos más importantes en su carrera

Hija de Egidio Cuadrado reacciona tras polémica por la subasta de uno de sus acordeones: “No es un acto de desamor”

“Él era un motor esencial dentro de nuestra familia, dentro del núcleo familiar. Obviamente, a mi mamá le hace falta, montones; pensamos que su vida se cortó muy rápido. Tenía mucho por hacer todavía. Era una persona extraordinaria, y no porque a uno le gusta hablar bien de los muertos, sino porque realmente lo era. Era un hombre demasiado increíble para este mundo”, aseguró su hija al referir sobre su padre, fallecido el 21 de octubre de 2024 a los 71 años.

“Tenía una nobleza increíble, tenía una manera de ver la vida asombrosa. Entonces sí lo extraño muchísimo, personalmente; mi hermano también, mi madre, toda la familia; mis hijos lo adoraban, los hijos de mi hermana. Él empezó con una serie de complicaciones; se mejoraba de una cosa y se empeoraba en otra. Entonces todo giraba en torno a su recuperación, a sus tratamientos. Desde ya un poco antes de él enfermarse, había mucha pausa a nivel de conciertos para él; no lo estaban llevando con la misma frecuencia, entonces todo eso también, anímicamente, no le ayudó”, agregó.

“Pasó de ser una persona de tarimas a un enfermo. Él era un hombre muy talentoso en la parte instrumental, pero era muy ingenuo en el tema de llenar contratos. Entonces él llenaba contratos por la necesidad o la situación y no estimaba muchas veces lo que estaba firmando. Él siempre iba a creer que esos contratos le iban a beneficiar, no le iban a perjudicar. Pero, evidentemente, no le beneficiaron”, aseguró la mujer, al denunciar que, supuestamente, su padre firmó un acuerdo para acogerse a pensión anticipada, le dieron un dinero y renunció a pensionarse.

El cantante Carlos Vives y el acordeonero fallecido Egidio Cuadrado (ARCHIVO COLPRENSA). Foto: COLPRENSA

“No lo protegió en su vida, no lo protegió en su enfermedad y no protege a mi mamá ahorita después de muerto. Entonces esa es la realidad y él trabajó, pero él era un empleado. Entonces sí esperábamos como familia que él tuviera una pensión, que tuviera unos recursos, pero no los tuvo. Y finalmente él, por la necesidad, tiene que firmar un documento renunciando a 30 años de pensión, 30 años de bonificaciones y una cantidad de cosas, por la misma necesidad. Entonces hace una transacción donde él recibe un dinero a cambio de renunciar a todo esto”, acentuó Arias.

“Entonces tú te das cuenta; yo tengo entendido que la pensión es un derecho irrenunciable en Colombia. Yo vivo hace muchos años en Estados Unidos, pero es un derecho irrenunciable y, por más que tú quieras evadir, por un simple acuerdo mutuo, es algo a lo que uno no debería renunciar. Entonces, todo esto ha sido una de las muchas razones por las que hacemos la subasta. Ahorita estamos en una pelea administrativa en Estados Unidos con una organización que se encarga de esas regalías, también de uno de los cuatro discos principales que tuvo con Carlos Vives. Pues Claudio Elena nos devolvió la cartera cuando él muere y para nosotros ha sido toda una pelea administrativa porque requiere demasiado procesamiento”, explicó.

“Entonces, entre todo ese ir y venir de documentación, pues se nos lleva tiempo, pero sí, sí hay regalías; no son tan cuantiosas como ustedes pensarían, son regalías demasiado bajas para su trabajo. Él dejó un disco inédito de más de 10 canciones con su voz, con su acordeón. El disco se llama El don que Dios me dio y era el resumen y la compilación de un sueño que él tenía y, desafortunadamente, murió y no lo vio completo. Pues para nosotros es un sueño poder cumplirle a mi padre después de muerto y dejarle a los fans y a Colombia este disco inédito”, puntualizó.

Con motivo de sus dos años de fallecimiento, Carlos Vives le dedicó un mensaje en X:

Egidio Rafael Cuadrado Hinojosa, conocido como el Rey Vallenato de 1985, tuvo una carrera llena de reconocimientos e importantes proyectos que lo catapultaron como uno de los más grandes exponentes del género, ganando popularidad de la mano del famoso cantante Carlos Vives, con quien trabajó más de 30 años.