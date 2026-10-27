Poncho Zuleta tomó decisión, tras accidente de su hijo, Kbeto Zuleta

El mundo del vallenato atraviesa horas difíciles luego del grave accidente que sufrió Kbeto Zuleta, hijo del reconocido cantante Poncho Zuleta, durante la madrugada del pasado lunes 26 de octubre. La tragedia, que dejó varios músicos fallecidos y varios heridos, habría llevado al legendario artista a tomar una contundente decisión que cambió sus planes profesionales.

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Mientras cumplía compromisos artísticos en Estados Unidos, Poncho recibió la noticia del accidente que involucró al bus en el que se movilizaban los integrantes de la agrupación de su hijo.

Ante la gravedad de la situación, el cantante decidió suspender su gira internacional y regresar de urgencia a Colombia para estar cerca de su familia.

Segú información que fue difundida por Alternativa Caribe, el intérprete llegó a Barranquilla y luego viajó hacia Bosconia, Cesar, donde Kbeto recibe atención médica especializada.

Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta. Foto: Instagram @kbetozuleta

El accidente ocurrió cuando el bus que transportaba a los músicos cayó desde un puente al río Ariguaní, en la carretera que comunica a El Difícil, Magdalena, con Bosconia. La agrupación regresaba de una presentación cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, el bus terminó fuera de la vía.

La emergencia hizo que se movilizaran organismos de socorro y habitantes del sector, quienes participaron en las labores de rescate. Sin embargo, el balance de víctimas convirtió el hecho en una tragedia para el género vallenato.

De acuerdo con reportes de Noticias Caracol y El Pilón, Kbeto permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con pronóstico reservado.

El cantante habría sufrido graves lesiones en sus extremidades inferiores y los médicos tuvieron que amputarle una pierna debido al compromiso vascular y óseo provocado por el accidente. La otra extremidad también presenta lesiones que continúan bajo evaluación médica.

Entre las víctimas mortales se encuentran el corista Giovanni Lobo y el guitarrista Harold Santana, integrantes de la agrupación. Las autoridades continúan verificando la información relacionada con los afectados y las circunstancias del siniestro.

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La tragedia también hizo que muchas muestras de solidaridad llegaran hacia Poncho Zuleta, su familia y los músicos afectados. El productor general, Gregorio Eljach, expresó se apoyo al artista mediante un mensaje en el que manifestó: “Apreciado Poncho: recibe un sincero abrazo con mi sentimiento de solidaridad y afecto profundo para ti y toda tu familia”.

El cantante permanece concentrado en la recuperación de su hijo, mientras sus seguidores esperan noticias favorables sobre su estado de salud. En el momento, no se ha confirmado una nueva programación para los conciertos que fueron suspendidos en Estados Unidos.