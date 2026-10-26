Medicina Legal revela la causa de la muerte del papá de Sonia Restrepo, suegro de Yeison Jiménez

Las autoridades locales y los peritos de criminalística entregaron las primeras valoraciones médicas e inspecciones técnicas tras el hallazgo del cuerpo sin vida de José Gisifredo Restrepo Ospina, de 59 años, en el municipio de Pensilvania, Caldas.

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El ciudadano era el padre de Sonia Restrepo, viuda del fallecido cantautor de música popular Yeison Jiménez, situación que vuelve a enlutar a la familia tras la partida del artista.

El procedimiento oficial se llevó a cabo en el sector campestre conocido como Los Tanques, dentro de la jurisdicción del municipio de Pensilvania (Caldas).

Hasta allí se desplazaron comisiones de investigación judicial para realizar el acordonamiento del área y la respectiva inspección técnica del cadáver, luego de ser alertadas sobre la presencia del cuerpo sin signos vitales en plena vía pública.

Según la información divulgada, las unidades periciales que atendieron la emergencia no identificaron marcas de violencia física, lesiones ni elementos materiales probatorios que sugieran la intervención de terceras personas o la comisión de un hecho punible en la escena.

El Instituto Nacional de Medicina Legal orientó preliminarmente el caso hacia una causa de origen natural. La evaluación preliminar señala que el deceso se habría producido a raíz de un paro cardiorrespiratorio agudo, descrito como un infarto fulminante.

Tras confirmarse la noticia, integrantes de la familia expresaron su dolor a través de redes sociales. Uno de los mensajes fue publicado por el hermano de Sonia Restrepo, quien dedicó unas palabras en memoria de su progenitor y lamentó los momentos que quedaron pendientes tras su partida repentina.

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“Papá, hoy y siempre te llevaré en mi corazón. No tengo palabras para este momento, solo pedirle a Dios que te reciba con los brazos abiertos”, compartió el familiar en sus redes sociales, y agregó que sentía frustración por los encuentros y conversaciones que no lograron concretarse a tiempo:

“Hoy mi corazón está en pedazos al saber que ya no estarás más con nosotros, quedó un tinto pendiente, quedó una charla y nos quedamos debiendo un perdón”.

La pérdida de José Gisifredo Restrepo ocurre meses después del deceso de Yeison Jiménez, una de las figuras más importantes de la música popular en Colombia, quien falleció a inicios de año.