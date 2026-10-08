Violencia sexual contra adultos mayores en Colombia aumentó un 31 %: mujeres son las principales víctimas

La violencia contra las personas mayores en Colombia continúa dejando cifras preocupantes. Las agresiones sexuales, los homicidios y los conflictos dentro del entorno familiar hacen parte de una problemática que afecta especialmente a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

“¡Bienvenido a la Patria Milagro!”: Alejandro Char a alias Kleiver, señalado de instalar bandera del ELN en Barranquilla

Un reciente balance del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses evidencia un incremento en las valoraciones por presuntos delitos sexuales contra adultos mayores, con las mujeres como las principales afectadas.

Durante los primeros siete meses de 2026, la entidad registró 92 exámenes médico-legales relacionados con este tipo de agresiones, frente a los 70 practicados durante el mismo periodo de 2025. Esto representa un aumento cercano al 31 %.

Sin embargo, uno de los datos más preocupantes está relacionado con el sexo de las víctimas: 81 de las valoraciones corresponden a mujeres y apenas 11 a hombres, lo que refleja una marcada diferencia en los casos atendidos por la entidad.

Homicidios y violencia intrafamiliar: otras cifras preocupantes

El panorama también incluye hechos que han terminado con la vida de cientos de personas mayores en diferentes regiones del territorio nacional.

De acuerdo con los registros divulgados, durante 2026 se han contabilizado 397 homicidios de adultos mayores, una cifra que refleja la persistencia de agresiones mortales contra esta población.

A esto se suman otras formas de violencia que no siempre ocurren en espacios públicos. Medicina Legal reportó 3.207 casos de violencia interpersonal, 1.718 de violencia intrafamiliar y 648 de violencia de pareja.

Estas estadísticas evidencian que los riesgos también están presentes en las relaciones personales y familiares, donde las víctimas pueden enfrentar mayores dificultades para buscar ayuda o denunciar.

Por otra parte, los registros de muertes violentas por distintas causas pasaron de 2.874 a 3.172 en los periodos reportados para 2025 y 2026, respectivamente, aunque la comparación requiere considerar las fechas de corte de cada balance.

Campesina de 72 años murió tras ser abusada en Nariño; su familia clama justicia: “No murió, la mataron”

Mujeres mayores, una población expuesta a distintas formas de violencia

Los resultados adquieren especial relevancia ante los casos de agresiones contra mujeres de avanzada edad que han sido denunciados recientemente en Colombia.

La situación también plantea interrogantes sobre los mecanismos de protección, la identificación temprana de situaciones de maltrato y el acompañamiento que reciben las víctimas.

Más allá de los registros, el informe vuelve a poner en discusión la seguridad y la protección de las personas mayores, una población que requiere atención frente a distintas manifestaciones de violencia