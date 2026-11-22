La tensión en la región del Catatumbo volvió a escalar en la tarde de este domingo, tras registrarse un nuevo hostigamiento contra la fuerza pública. Sobre las 5:00 de la tarde, la subestación de Policía ubicada en el corregimiento de Campo Dos, jurisdicción del municipio de Tibú, fue blanco de un ataque mediante el uso de drones acondicionados con explosivos.

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De acuerdo con los primeros reportes oficiales de las autoridades, los atacantes emplearon drones para lanzar cinco artefactos explosivos improvisados directamente contra la infraestructura policial.

Las detonaciones impactaron la parte trasera de la subestación, ocasionando daños materiales en la estructura de las instalaciones.

Inmediatamente después de registrarse la primera explosión, los uniformados adscritos a la unidad activaron el plan defensa para repeler la agresión y asegurar el perímetro.

A pesar de la magnitud del ataque y del número de artefactos lanzados, el comando de policía confirmó que ningún integrante de la institución resultó herido ni se registraron pérdidas humanas entre el personal que se encontraba de turno al momento de la incursión.

Para contener la situación y evitar un nuevo avance de los grupos armados en la zona, se desplegó una rápida operación de respaldo desde el aire. En el área se reportó el sobrevuelo de un helicóptero artillado Arpía de la Fuerza Aeroespacial, acompañado por una aeronave de la Policía Nacional.

Aunque hasta el momento ningún grupo armado se ha atribuido formalmente la autoría de este atentado, las autoridades mantienen en alerta máxima el dispositivo de seguridad en todo el municipio.

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En esta zona del departamento de Norte de Santander existe una fuerte injerencia de estructuras criminales, destacándose la presencia de integrantes del frente Juan Fernando Porras Martínez, del ELN, así como facciones del Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio, específicamente del frente 33 de las disidencias de las Farc.

Este nuevo hecho vuelve a encender las alarmas sobre la creciente utilización de drones cargados con explosivos como modalidad de ataque contra la fuerza pública en el Catatumbo. Mientras las tropas en tierra y las unidades aéreas mantienen el control del perímetro en Campo Dos, se adelanta una evaluación detallada de las afectaciones estructurales en la sede policial.