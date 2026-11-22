En una operación de inteligencia desarrollada en zona rural del municipio de El Pital, Huila, la Policía Nacional capturó en flagrancia a Brayan Estiduar Chaguendo Trompeta, conocido con el alias de Canasto o Yefer.

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Según las autoridades, el detenido sería integrante del frente Hernando González Acosta, estructura perteneciente al Bloque Central Isaías Pardo del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, y estaría vinculado con al menos cinco acciones terroristas ejecutadas en el departamento del Huila.

La noticia también fue confirmada por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, quien resaltó que el sujeto tiene una trayectoria criminal de aproximadamente 10 años y sería uno de los explosivistas de la estructura y estaría vinculado con cinco acciones terroristas en Huila.

“¡Este narcoterrorista ya está tras las rejas! Un juez de la República legalizó su captura, le imputó los delitos de terrorismo agravado, reclutamiento ilícito y uso de menores en la comisión de delitos, y le impuso medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario", señaló De La Espriella.

De acuerdo con la información de las autoridades, el prontuario delictivo de alias Canasto abarca atentados dirigidos tanto contra la fuerza pública como contra la población civil y la infraestructura estratégica de la región.

Entre los hechos que se le atribuyen destacan los hostigamientos contra las estaciones de Policía de los municipios de Tesalia, Íquira y El Pital, además de la voladura de cuatro torres de energía eléctrica en esta última localidad.

Las investigaciones revelan su participación directa en el acondicionamiento de un vehículo cargado con más de 180 kilogramos de material explosivo. Este automotor fue hallado oportunamente por las autoridades en el sector conocido como El Mirador, sobre el corredor vial que comunica a El Pital con el centro poblado de La Jagua, evitando una tragedia.

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Información de inteligencia revela que Canasto, en sus inicios dentro de la estructura, habría desempeñado funciones como escolta y conductor de confianza de alias Masa, para escalar e integrarse de lleno al componente armado del Frente Hernando González Acosta.

Durante el operativo policial, los uniformados incautaron un teléfono celular, una motocicleta y el control remoto que habría sido utilizado para activar el carro bomba que fue interceptado este domingo en Huila.

Durante el procedimiento también se rescató a una adolescente que se encontraba en poder del detenido. Según la información suministrada por la Policía, la menor contaba con una denuncia vigente por desaparición y habría sido víctima de reclutamiento ilícito mediante engaños en el municipio de Toribío, en el vecino departamento del Cauca.