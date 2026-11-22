Alias Blue fue capturada por las autoridades el pasado jueves 19 de noviembre y el país la conoce porque fue presentada al presidente Abelardo De La Espriella tras haber sido acusada de cometer actos vandálicos encapuchada en manifestaciones.

Tras su captura, este domingo la Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez de garantías de Cali le impuso medida de aseguramiento carcelaria a Luisa Fernanda Rey Muñoz (alias Blue o también conocida como Lu).

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A la mujer se le acusó por cargos de terrorismo y otras siete conductas delictivas en algunas manifestaciones que se desarrollaron en Bogotá entre 2024 y 2025.

Las investigaciones de la Fiscalía concluyeron que la mujer estaría involucrada en eventos ilícitos que generaron afectaciones al mobiliario y bienes del Sistema de Transporte Masivo y a servidores públicos, además de generar zozobra en la ciudadanía.

Vandalismo en estaciones de TransMilenio. Guillermo Torres /Semana Foto: Guillermo Torres /Semana

El supuesto papel de alias Blue en las marchas

Alias Blue es acusada por hechos relacionados el 21 de marzo de 2024. Las investigaciones señalaron que su papel estaría vinculado a daños ocasionados a la motocicleta de un vigilante y al incendio de otra perteneciente a la Universidad Nacional.

También fue vinculada por el incendio de un articulado del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en el sector de Bosa Porvenir, el 23 de agosto de 2024.

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“Una vez los ocupantes abandonaron el automotor, este fue incendiado. Rey Muñoz, al parecer, intervino en la ruptura de los vidrios y el lanzamiento de elementos que provocaron el fuego”, relató la Fiscalía General de la Nación.

Imagen de referencia: vándalos incendiando un bus del SITP en medio de manifestaciones. Foto: Autor anónimo

La Fiscalía también vinculó a alias Blue con un tercer episodio en la estación de TransMilenio Ciudad Universitaria, en el que un grupo de personas encapuchadas destruyó cámaras de seguridad, lectores de acceso y pantallas, e incendió los torniquetes.

Como si no fuera suficiente, las investigaciones asocian a Rey Muñoz con otro ataque contra varios buses articulados el 4 de julio de 2025, cerca del Portal Américas. Allí fue incinerada una motocicleta oficial y agredida una agente de tránsito, pero no se aclara el papel de la mujer capturada.

En la captura de la mujer, las autoridades aseguran haber encontrado “en su poder una sustancia que, de acuerdo con el análisis técnico, presentaba características compatibles con un explosivo”, por lo que se acusó por los siguientes delitos:

Terrorismo

Empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos agravado

Incendio agravado

Daño en bien ajeno

Violencia contra servidor público agravada

Perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial,

Fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

La procesada no aceptó los cargos y, por petición de la Fiscalía, un juez de control de garantías de Cali le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.