La Fiscalía General de la Nación dio a conocer la confirmación de la condena de un exalcalde debido al uso irregular de un estadio. De acuerdo con la entidad, el exmandatario habría usado el sitio para celebrar un evento privado.

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El hombre en cuestión se trataría de Andrés Fabián Hurtado Barrera, quien ejerció como alcalde de Ibagué, Tolima, en el periodo 2020-2024. Tras los hechos, las autoridades comenzaron las investigaciones correspondientes sobre el asunto.

Según el comunicado oficial de la Fiscalía, el entonces mandatario usó el estadio Manuel Murillo Toro para una celebración de carácter privado y es que se trataría de la celebración de un cumpleaños de un familiar que se llevó a cabo dentro del escenario deportivo.

Estos sucesos fueron comprobados por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, que demostró que el 6 de marzo de 2021 se hicieron estas actividades.

Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué Foto: JUAN CARLOS ESCOBAR

Sin embargo, la investigación la adelantó el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), entidad encargada de determinar lo sucedido. Asimismo, el ente dio cuenta de que la actividad fue planeada con antelación y consistió en un partido de fútbol con su respectivo arbitraje y narración.

Momentos después del encuentro deportivo, los asistentes se habrían dirigido hasta el camerino del estadio, sitio donde se llevó a cabo la realización de la fiesta de cumpleaños. Asimismo, la ocasión estuvo acompañada de toda la logística correspondiente.

Por estos hechos, el Tribunal Superior de Ibagué ratificó la condena del exalcalde en primera instancia a la pena de 2 años y 6 meses de prisión.

De acuerdo a la información, se le atribuyó el delito de peculado por uso. Esta misma condena también cobija al exgerente del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (IMDRI), Alejandro Ortiz Ortiz, a quien se le ratificó la pena de 2 años y 6 meses de prisión.

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La investigación permitió establecer que la realización del evento no contaba con un registro de solicitud de préstamo del estadio ni con una programación oficial que autorizara su uso para este tipo de actividades. Por esta razón, las autoridades determinaron que se hizo una utilización irregular de un bien destinado al uso público.

Además, la Fiscalía señaló que la celebración generó desgaste en el césped del escenario deportivo y requirió el uso de los servicios públicos. También se ocuparon espacios internos del estadio para el parqueo de cerca de 30 vehículos oficiales y particulares, entre ellos la camioneta asignada al entonces alcalde.