“Presidente Abelardo, le voy a demostrar dónde están los 119 mil millones de los proyectos”. De esta forma, el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel Vásquez Gómez, le respondió al presidente Abelardo De La Espriella, que este miércoles 18 de noviembre lo denunció personalmente ante la Fiscalía por actos de corrupción.

La Procuraduría suspendió al alcalde de Barrancabermeja por presunta participación indebida en política. Estas son las pruebas

Curiosamente, el mensaje del mandatario santandereano fue eliminado de sus redes sociales.

Lo que sí sigue en firme es la acusación que le hizo la Fiscalía General por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante, constreñimiento al sufragante y soborno a testigos en actuación penal.

¡EL BLOQUE DE BÚSQUEDA ANTICORRUPCIÓN VA TRAS LA PISTA DE LOS QUE PRETENDEN HACER NEGOCIOS CON LA PLATA DE LOS COLOMBIANOS! Lo prometí en campaña y lo estoy cumpliendo: ¡EN MI GOBIERNO NO HABRÁ TREGUA CONTRA LA CORRUPCIÓN! Hoy, personalmente, acudí ante la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio para poner en conocimiento irregularidades en la contratación de Barrancabermeja por más de 119.000 millones de pesos. Nuestro Bloque de Búsqueda anticorrupción tiene una misión clara: seguir la ruta del dinero, identificar posibles redes de corrupción y llevar ante la justicia a quienes hayan saqueado los recursos de la Patria. ¡QUE LES QUEDE CLARO! No importa quién esté detrás, cuánto dinero tenga ni qué padrinos políticos lo protejan. Si se comprueban delitos, tendrán que responder ante la justicia. ¡LA PLATA DEL PUEBLO ES SAGRADA Y SE RESPETA! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 18, 2026

Los hechos se presentaron, según reza el escrito de acusación conocido en su totalidad por SEMANA, en junio de 2023 cuando el entonces candidato a la alcaldía de Barrancabermeja se concertó con otros dirigentes políticos de la región para atentar contra los mecanismos de participación democrática.

Buscando así garantizar la elección de Vásquez Gómez a la Alcaldía de Barrancabermeja y sus fichas políticas en los concejos municipales.

Para esto, elaboraron lo que la Fiscalía General llamó un “pacto criminal” que tenía como fin comprar votos y generar presión a los votantes.

“Jonathan Vásquez, quien además de ser la persona que sería elegida por el pago de estos dineros ilícitos (…) su función era aportar el dinero, dirigir y coordinar a las distintas personas que hacían parte de la organización a efectos de que se materializaran las entregas a los distintos candidatos al Concejo que lo apoyaran en su elección”, indica la acusación.

El “elefante de papel” de $330.000 millones del gobierno Petro: denuncia que sacude al DANE por el Censo Económico Nacional Urbano

Después de garantizar su elección, indicaba que el plan sería nombrar a sus fichas en puestos clave del Concejo de Barrancabermeja, en la Personería y en demás empresas respecto de las cuales tiene participación la Alcaldía”.

“Unas personas encargadas de coordinar a los líderes, igualmente, de entregarles las sumas de dinero a estos líderes y a los candidatos al Concejo y ediles, para que a su vez estos las entregaran a los votantes. Igualmente, eran los encargados de realizar las verificaciones posteriores respecto a su aptitud para votar por los candidatos”, señala el documento.

Es decir, cada persona tenía un rol definido para la compra de los votos.

La organización estableció dos domicilios para recibir futuros votantes a quienes les ofrecían 100 mil pesos por cada voto. Eso sí, debían presentar las respectivas evidencias de que habían votado por los candidatos de la lista.

Con el paso de los días, la estrategia para conseguir votantes se tornó más agresiva, hecho por el cual se presentaron presiones y amenazas.

“(…) aproximadamente, el día 17 de octubre y luego de ser presionados y amenazados con ser desterrados del asentamiento urbano si no votaban por el acusado Jonathan Vásquez, este concurrió al asentamiento urbano si no votaban por él, luego, después de haber generado ese miedo”, señala el documento.

En la acusación se añade que los procesados intentaron borrar cualquier tipo de evidencia. Para esto, amenazaron a los potenciales testigos en esta investigación.