La Alcaldía de Medellín presentó ante el Concejo Distrital un nuevo proyecto de Estatuto Tributario con el que pretende modificar las reglas de administración y recaudo de los impuestos locales, además de establecer condiciones para atraer inversión y estimular la generación de empleo.

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El alcalde Federico Gutiérrez salió al paso de las inquietudes que surgieron alrededor de la iniciativa y aseguró que la propuesta no busca aumentar la carga tributaria de los ciudadanos ni de las empresas. Según explicó, las tarifas del impuesto Predial y de Industria y Comercio permanecerán sin incrementos.

“Quiero ser muy claro en esto: no es una reforma ni un estatuto tributario para aumentar tasas ni tarifas, ni el predial, ni el de Industria y Comercio, ni de las tasas que paga la gente, ni de lo que pagan las empresas”, manifestó el mandatario durante la presentación del proyecto.

Medellín, Antioquia; Cambio climático, fenómeno ENSO, Fotos Panorámicas y time Lapse desde el Cerro Las 3 Cruces, Nubes, Cielos grises y azules, gente, en 24 de enero de 2025, Belén. Foto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá - API

La propuesta comenzará su trámite de estudio y discusión en el Concejo a partir de la próxima semana. El documento establece disposiciones sobre los tributos distritales, los mecanismos de cobro, fiscalización y control, así como las obligaciones que deben cumplir tanto la Administración como los contribuyentes.

Eliminación del impuesto a eventos deportivos

Uno de los cambios que contempla el nuevo Estatuto Tributario está relacionado con los eventos deportivos. La Administración Distrital propone eliminar el gravamen del 10 % que se aplicaba a actividades como carreras atléticas y maratones.

Gutiérrez cuestionó que este tipo de encuentros deportivos tuvieran que asumir ese cobro y señaló que la intención es retirar cargas que, desde su perspectiva, terminaban afectando actividades que generan beneficios para la ciudad.

El alcalde también indicó que el proyecto contempla eliminar costos asociados a estampillas en determinados trámites y convenios de entidades públicas, con el propósito de reducir gastos administrativos y facilitar la ejecución de recursos.

Beneficios para fundaciones y empresas tecnológicas

Otro componente de la iniciativa está dirigido a las organizaciones sin ánimo de lucro que desarrollan actividades sociales en Medellín. El proyecto plantea beneficios tributarios para fundaciones que trabajan con comunidades y prestan servicios de carácter social.

La Administración también busca atraer compañías dedicadas a la ciencia, la tecnología y la innovación, mediante condiciones tributarias favorables para aquellas que decidan instalarse en la ciudad y generar nuevos puestos de trabajo.

Federico Gutiérrez Zuluaga alcalde de Medellín Foto: Diego Andrés Zuluaga

Entre las zonas que se pretende fortalecer están el sector norte de Medellín y el entorno del distrito de innovación, donde se encuentran Ruta N y Futumed.

De acuerdo con Gutiérrez, estos incentivos buscan conectar la llegada de nuevas empresas con oportunidades de formación, educación superior y capacitación para el empleo.

El desempleo, otro de los retos de Medellín

Durante el anuncio, el mandatario se refirió al comportamiento del mercado laboral y aseguró que Medellín registra una tasa de desempleo del 7 %, cifra que calificó como la más baja en la historia de la ciudad.

Sin embargo, señaló que uno de los objetivos de la Administración es continuar reduciendo ese indicador, especialmente entre la población joven.

El proyecto de Estatuto Tributario deberá superar el estudio y los debates correspondientes en el Concejo de Medellín antes de convertirse en acuerdo distrital. Por ahora, la Administración sostiene que los cambios buscan reorganizar las disposiciones tributarias, ofrecer beneficios a determinados sectores y mejorar las condiciones para la inversión, sin modificar las tarifas que pagan actualmente hogares y empresas.