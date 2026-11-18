Los fuertes vientos y las lluvias que azotaron al Urabá antioqueño dejaron escenas de destrucción en varias comunidades.

En Turbo, las afectaciones alcanzaron cerca de 70 familias y una persona perdió la vida cuando intentaba reparar el techo de su vivienda.

Las imágenes registraron la intensidad del fenómeno y los daños ocasionados.

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Cerca de 70 familias quedaron afectadas en Turbo

El reporte preliminar del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) y del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo señala que cerca de 70 familias resultaron afectadas por las lluvias en Turbo.

Las viviendas sufrieron destechamientos y también se registraron daños en cultivos.

Según la información divulgada, varias de estas familias permanecen autoalbergadas debido a las condiciones en las que quedaron sus hogares.

Dañostras vendaval y lluvias. Foto: X @RCNMedellin

Las emergencias se concentran en las veredas Yarumal, Colorado, Monteverde 2 y Puerto Tranca.

En la zona urbana también se reportaron afectaciones en los barrios Jesús Mora y Brisas.

La magnitud de los daños superó la capacidad de respuesta local, por lo que el distrito solicitó apoyo logístico a la Gobernación de Antioquia para atender a las comunidades perjudicadas.

Una de las consecuencias más graves se presentó en el sector de Monteverde, en el distrito de Turbo.

Allí, un hombre falleció tras sufrir una caída mientras intentaba reparar por sus propios medios el techo de su vivienda, que había resultado averiado por los fuertes vientos.

El caso ocurrió en medio de las labores que adelantaban los habitantes para recuperar sus casas después del vendaval.

La comunidad también pidió la presencia de las autoridades para atender la emergencia en este sector.

Las lluvias también golpearon a Necoclí y Arboletes

Turbo no fue el único municipio afectado. En zonas rurales de Necoclí, las precipitaciones ocasionaron pérdidas de cultivos y viviendas destechadas.

En Arboletes, por su parte, se registró una inundación que dejó cuatro familias damnificadas.

Esta emergencia está siendo atendida con recursos propios de la administración municipal.

Los testimonios de los habitantes reflejan la intensidad de las precipitaciones.

Según los relatos conocidos hasta el momento, primero se fue la energía eléctrica y posteriormente llegó el fuerte aguacero.

Un campesino advirtió sobre las descargas eléctricas y describió los daños sufridos por la vivienda de una vecina, que, según su testimonio, quedó sin nada.

Las precipitaciones también comprometieron la movilidad en varios corredores secundarios de Urabá.

Uno de los puntos afectados es la vía rural de Alto Mulatos, que comunica a Turbo con San Pedro de Urabá.

Allí, el deterioro de la banca mantiene restringido el paso de vehículos.

La situación obliga a algunos pasajeros a caminar entre el lodo para continuar sus recorridos, lo que dificulta los desplazamientos de quienes utilizan este corredor.

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Frente a las emergencias, el Dagran informó que reforzó el despliegue de maquinaria en los sectores críticos para atender las afectaciones.

La entidad también mantiene el monitoreo de las zonas de alto riesgo y advirtió que podrían continuar las lluvias intensas y los vendavales debido a la influencia de los vientos oceánicos.