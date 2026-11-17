La situación habría escalado al punto de que, en algunos senderos, se instalaron avisos preventivos en español y en inglés para advertir a los visitantes sobre el riesgo de transitar por esos lugares.

La Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento y envió a la cárcel a cinco presuntos integrantes de la banda criminal. Según la investigación, los implicados estarían relacionados con, al menos, seis asaltos cometidos en sectores de El Poblado, La Aguacatala y el cerro Nutibara.

Fiscalía muestra cómo una estructura criminal estaba perfilando y hurtando a turistas en Medellín

La investigación, enmarcada en el ‘Modelo nacional de priorización de los fenómenos delictivos que más afectan a las ciudades’, permitió asociar a estos individuos con al menos seis hechos delictivos ocurridos entre febrero de 2025 y octubre de 2026.

En total, 12 personas, entre ellas varios turistas, habrían sido víctimas de esta modalidad de hurto, con bienes cuyo valor superaría los 80 millones de pesos.

Sobre cómo operaba la banda, el fiscal encargado de llevar el caso describió un patrón que se habría repetido en distintos puntos de la ciudad con un modus operandi bastante similar.

La Fiscalía desarticuló Los Topos una banda dedicada al hurto de elementos de valor que las víctimas dejaban en sus vehículos. Foto: Autor Anónimo

Según señaló el funcionario, los investigadores encontraron coincidencias en la manera de abordar a las víctimas, las características de los lugares escogidos y el tipo de elementos que hurtaban a las víctimas.

Los presuntos delincuentes aprovecharían las características topográficas de la ciudad, ocultándose entre arbustos y zonas poco iluminadas de los senderos peatonales.

Según la explicación entregada por la Fiscalía, los asaltantes solían actuar en grupos de tres o cuatro personas, aunque en algunos episodios habrían participado hasta ocho hombres. Las víctimas eran sorprendidas de manera violenta y amenazadas con armas cortopunzantes y, presuntamente, armas de fuego.

La Fiscalía desarticuló Los Topos una banda dedicada al hurto de elementos de valor que las víctimas dejaban en sus vehículos. Foto: Autor Anónimo

Uno de los casos más llamativos, y que fue investigado por la Fiscalía, ocurrió el 18 de julio de 2026. Tres personas, entre ellas dos ciudadanos extranjeros, descendían por el sendero del cerro Nutibara cuando fueron interceptadas por varios integrantes del grupo.

Tras ser amenazadas con armas de fuego, les fueron sustraídos celulares, cámaras profesionales, joyas de oro y otros objetos de valor, antes de que los asaltantes emprendieran la huida.

Tras la audiencia de imputación, los procesados no aceptaron los cargos por hurto calificado y agravado; por lo que el juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramural y deberán afrontar el proceso judicial recluidos en un centro carcelario.