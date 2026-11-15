Primo Gay fue enviado a la cárcel: Fiscalía describió los macabros hechos que habría cometido

Primo Gay, el sanguinario cabecilla de las disidencias de las Farc, fue enviado a la cárcel por los múltiples delitos que habría cometido en el departamento de Antioquia.

La Fiscalía lo judicializó por concierto para delinquir agravado, secuestro simple, delitos relacionados con armas y explosivos, y utilización ilegal de uniformes e insignias.

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Se conoció que el ente de investigación también adelanta actuaciones para vincularlo en los próximos días por homicidios y otras graves violaciones a los derechos humanos.

Según la investigación, Primo Gay estaría relacionado con extorsiones a ganaderos y mineros, tráfico de estupefacientes, planeación de ataques terroristas y homicidios.

Alias Primo Gay tras ser capturado. Foto: Suministradas a SEMANA

“Habría ejercido como cabecilla de la estructura 36 y concentrado su accionar en municipios del norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño”, dijo la Fiscalía en un comunicado.

Después de su paso por esa guerrilla, que en ese momento estaba bajo el mando de alias Calarcá, salió de esta organización para, presuntamente, seguir delinquiendo bajo las banderas del Clan del Golfo.

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“Entre los hechos que se le atribuyen está el secuestro de dos campesinos en zona rural de Briceño (Antioquia), entre octubre y noviembre de 2022. Las víctimas habrían permanecido 15 días retenidas, atadas de pies y manos y bajo amenazas de muerte. Finalmente, lograron escapar y denunciar lo ocurrido ante la Fiscalía”, detalló el ente de investigación.

Este hombre no solo tendría deudas con la justicia colombiana. El gobierno nacional contó que, probablemente, el gobierno de Estados Unidos tendría interés en presentarlo ante una corte de ese país por el ataque con explosivos a un helicóptero de su propiedad ocurrido en Amalfi, Antioquia, que dejó a 13 policías fallecidos.