Murió Lucio Chiquito, fundador de EPM y referente de la ingeniería colombiana

Murió en las últimas horas el ingeniero civil Lucio Chiquito, de 110 años de edad, uno de los fundadores de Empresas Públicas de Medellín (EPM), una de las más importantes de servicios públicos de América Latina.

“Desde EPM lamentamos el fallecimiento del doctor Lucio Chiquito, una persona con excepcionales condiciones tanto humanas como técnicas, fue un referente para la ingeniería no solo antioqueña sino colombiana, una persona con una influencia profunda en la fundación de lo que es hoy Empresas Públicas de Medellín”, dijo John Maya, el gerente general de EPM.

John Maya, gerente de EPM Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Según la compañía, Lucio Chiquito, con su visión y rigor técnico, contribuyó a consolidar una organización que hoy aporta al bienestar y a la calidad de vida de millones de personas y es pilar del desarrollo de la región.

“Su legado permanecerá vivo en EPM: en su esencia, en los servicios que se prestan diariamente a millones de hogares y en los proyectos que se hacen realidad para beneficio de la comunidad”, expresó la firma.

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Además, señaló que “recordar la vida y el legado del ingeniero Lucio Chiquito es volver la mirada a aquellos momentos en los que los servicios públicos de la Empresa llegaron, por primera vez, a rincones donde antes solo había esperanza. Cada proyecto y cada conexión son testimonio del trabajo conjunto y de la confianza construida entre la Empresa y las comunidades a las que hemos tenido el honor de servir”.

La Facultad de Minas de la Universidad Nacional en Medellín envió un mensaje en sus redes sociales para honrar su memoria.

“Ingeniero civil, profesor y egresado ilustre, cuya trayectoria dejó una huella significativa en la historia de la ingeniería colombiana.🤍 Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y allegados”, manifestó esa Alma Mater.

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También recordó que Lucio Chiquito nació en Cali en 1916 y en 1943 obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, donde se especializó en hidroelectricidad.

Luego de graduarse en ese país, ejerció su profesión en Londres y regresó a Colombia para desempeñarse como ingeniero consultor.

Además de EPM, fue uno de los fundadores de Integral, SEDIC y la Escuela de Ingeniería de Antioquia.

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Durante 74 años, de los 79 que tuvo de trayectoria profesional, se dedicó a la ingeniería de consulta. Entre sus reconocimientos se destaca el Escudo de Antioquia en categoría Oro, dijo la Universidad.