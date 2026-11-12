La violencia contra los agentes de tránsito volvió a quedar en evidencia en Medellín.

En un nuevo episodio, un motociclista embistió a un funcionario de la Secretaría de Movilidad que intentaba auxiliar a una mujer en medio de una confrontación.

El caso se suma a otro ataque ocurrido días antes en el centro de la ciudad, donde un guarda fue amenazado con un arma blanca.

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El episodio más reciente se registró en la tarde del martes 10 de noviembre, en el barrio Robledo, en el occidente de Medellín, en la glorieta de la carrera 70 con calle 78C, cerca del Hospital Pablo Tobón Uribe.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, un motociclista protagonizó una confrontación con una mujer que conducía un automóvil.

Durante el altercado, el hombre habría lanzado una piedra contra el vehículo y quebrado uno de sus vidrios.

La situación llevó a que un agente de tránsito que se encontraba en el sector interviniera para auxiliar a la conductora.

Sin embargo, cuando el funcionario intentó actuar, el motociclista lo embistió con su vehículo y le ocasionó una lesión de consideración en uno de sus hombros.

El guarda recibió atención de los paramédicos del 123 y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial para su valoración médica.

Un funcionario resultó lesionado en el barrio Robledo cuando intentó intervenir en una agresión contra una conductora. Foto: Foto El Colombiano-API

El presunto agresor fue capturado

La intervención de la comunidad fue determinante para evitar que el motociclista escapara.

Los ciudadanos ayudaron a retenerlo mientras llegaban las autoridades, que finalmente efectuaron su captura.

Según el reporte de Pablo Ruiz, jefe de ese despacho de la Secretaría de Movilidad de Medellín “el capturado quedará a disposición de la Fiscalía General de la Nación tras las denuncias penales instauradas por el agente lesionado y la conductora afectada”.

Además, la motocicleta fue inmovilizada porque, según las autoridades, estaba siendo utilizada para prestar un servicio de transporte no autorizado.

El jefe de la Secretaría de Movilidad, Pablo Ruiz, confirmó que tanto el agente como la conductora afectada instauraron las respectivas denuncias penales.

Este nuevo episodio se suma a la agresión ocurrida el viernes 6 de noviembre en el sector de El Hueco, en el centro de Medellín.

Allí, un agente de tránsito que realizaba labores de regulación y control fue intimidado por un hombre que lo persiguió e intentó atacarlo con un objeto que sería un cuchillo.

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El momento quedó registrado en un video que circuló en redes sociales.

En las imágenes se observa al sujeto acercándose al funcionario, lanzándole amenazas y persiguiéndolo mientras este intenta mantener la distancia para evitar la agresión.

Los dos episodios registrados en Medellín durante la semana muestran los riesgos que enfrentan los funcionarios de Movilidad mientras cumplen labores de regulación y control en las calles.