Inteligencia artificial podría ayudar a anticipar incendios forestales

Entre el 16 de junio y el 6 de agosto de 2026, Colombia registró 438 incendios forestales en 191 municipios de 19 departamentos, con aproximadamente 7.153 hectáreas de cobertura vegetal afectadas, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). A este panorama se suma la confirmación del fenómeno de El Niño por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), que el 8 de octubre advirtió que existe un 83 % de probabilidad de que mantenga una intensidad fuerte a muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027. Este escenario podría favorecer condiciones secas y elevar el riesgo de incendios en diferentes regiones del país.

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Ante estas condiciones, uno de los principales desafíos es fortalecer la capacidad de anticiparse a las emergencias, en lugar de concentrar los esfuerzos únicamente en controlar el fuego cuando ya se ha propagado. Una intervención oportuna puede contribuir a limitar las pérdidas económicas y sociales, además de proteger la biodiversidad, los suelos y los procesos de regeneración de los bosques.

Para la ingeniera Ingrid Katherine Cepeda Hernández, profesora del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Cooperativa de Colombia, tecnologías como la inteligencia artificial, los sistemas de información geográfica y los modelos predictivos pueden ayudar a identificar los territorios más susceptibles y orientar las decisiones de las autoridades.

Tecnología para prevenir incendios forestales Foto: Cortesía (IA)

“Cuando un incendio ya se ha extendido, las condiciones meteorológicas, la topografía y las dificultades de acceso pueden limitar su control. Por eso, la gestión del riesgo debe comenzar antes de que aparezca el fuego, identificando los lugares más vulnerables y las condiciones que favorecen su propagación”, explica la académica.

¿Cómo puede la inteligencia artificial anticipar el fuego?

Mediante el análisis de datos sobre temperatura, humedad, precipitaciones, vegetación y antecedentes de incendios, los modelos de inteligencia artificial pueden estimar la probabilidad de que se presenten condiciones favorables para estas emergencias. Sus resultados permiten priorizar la vigilancia y orientar la preparación de los equipos de respuesta.

Esta aplicación cuenta con antecedentes científicos en Colombia. Una investigación publicada en 2022 en la revista Sensors, desarrollada con información meteorológica de Cundinamarca y Magdalena, diseñó un sistema de alerta temprana basado en aprendizaje automático para apoyar la evaluación del riesgo de incendios forestales.

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A estas herramientas se suman los satélites, capaces de identificar anomalías térmicas en grandes extensiones, y los drones equipados con cámaras térmicas, que facilitan la localización de focos de calor en áreas de difícil acceso. En octubre de 2026, la UNGRD también anunció un aplicativo que integra información satelital, registros históricos y capacidades de respuesta territorial para identificar zonas críticas y apoyar la planificación de acciones preventivas.

“La inteligencia artificial no reemplaza el criterio de los especialistas ni las decisiones de las autoridades. Su utilidad está en mejorar la información disponible para determinar dónde desplegar recursos, cuándo intensificar la vigilancia y qué comunidades requieren preparación prioritaria”, señala la ingeniera Cepeda Hernández.

Los desafíos de Colombia para enfrentar estas emergencias

Aunque el país dispone de sistemas de monitoreo y alerta, persisten brechas en la conectividad de zonas rurales, la disponibilidad de equipos especializados, la formación de personal y la coordinación entre instituciones. Estas limitaciones pueden dificultar que la información científica se convierta en acciones oportunas en los territorios.

Persisten las presiones inflacionarias, como el impacto del fenómeno de El Niño en precios de energía, gas y alimentos. Foto: ALEJANDRO ACOSTA

Desde la Universidad Cooperativa de Colombia se han abordado temáticas relacionadas con la gestión del riesgo en cuencas hidrográficas y las soluciones inteligentes frente al cambio climático y las sequías, con énfasis en la identificación de vulnerabilidades y la planificación territorial.

En este escenario, las universidades pueden contribuir mediante el desarrollo de investigaciones, la formación de profesionales y el trabajo conjunto con autoridades y comunidades para fortalecer los sistemas de alerta y la preparación frente a las emergencias.

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Ante El Niño 2026-2027, el desafío para Colombia es lograr que el conocimiento científico y las herramientas tecnológicas se traduzcan en decisiones oportunas que permitan reducir las consecuencias de los incendios forestales