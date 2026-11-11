El océano Pacífico muestra señales de un fenómeno climático que podría alcanzar una intensidad superior a la registrada hace casi tres décadas. Se trata de El Niño, un evento natural que modifica las condiciones del clima en distintas regiones del planeta y que mantiene bajo observación a los científicos de la NASA.

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Las mediciones satelitales muestran que el calentamiento del océano presenta características similares a las del episodio de 1997 y 1998, considerado uno de los más fuertes registrados. Sin embargo, los investigadores advierten que todavía no es posible anticipar con exactitud cuáles serán sus consecuencias.

El fenómeno actual podría superar un récord de hace casi 30 años

Josh Willis, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL), explicó que las mediciones permiten comparar el comportamiento actual del océano con los registros de décadas anteriores.

“Eso nos permite mirar hacia atrás en el tiempo y comparar este El Niño con lo que ocurrió en 1997. Y, por ahora, este va camino a ser incluso más grande”, señaló Willis.

Josh Willis, científico de la NASA, explicó por qué El Niño actual podría superar al de 1997. Foto: Mapas del Observatorio Terrestre de la NASA por Lauren Dauphin, utilizando datos de altimetría NASA-SSH proporcionados por Josh Willis, Severine Fournier y Kevin Marlis, NASA/JPL-Caltech.

El especialista también explicó que no todos los episodios se desarrollan de la misma manera y que sus efectos dependen de las zonas donde se concentra el agua más cálida.

“Encontrar un El Niño ‘típico’ es algo muy difícil. Todos son diferentes en cuanto a dónde se manifiestan y cómo se desarrollan sus impactos”, afirmó el científico.

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El antecedente de 1997 ayuda a dimensionar la preocupación. Durante aquel episodio, El Niño estuvo relacionado con fuertes lluvias e inundaciones en el sur de California, además de sequías en el sur de África e incendios en Indonesia y la Amazonía.

No obstante, los científicos insisten en que una intensidad similar no significa necesariamente que se repitan las mismas condiciones. El episodio de 2015 y 2016, por ejemplo, también fue muy fuerte, pero el agua cálida no llegó tan cerca de las costas de Sudamérica y las consecuencias climáticas fueron diferentes.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) calculó, en un informe publicado el 8 de octubre, que existía una probabilidad superior al 83 % de que El Niño alcanzara una intensidad fuerte o muy fuerte durante los primeros meses de 2027.

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La NASA advierte que todavía no se pueden conocer todas las consecuencias

Aunque las imágenes satelitales muestran similitudes con el fenómeno de 1997, la respuesta de la atmósfera será determinante para establecer qué regiones podrían experimentar lluvias, sequías u otras alteraciones.

Willis pidió cautela frente a las comparaciones históricas y reconoció que todavía existen variables difíciles de anticipar.

La NASA advirtió que todavía no es posible determinar qué efectos tendrá El Niño en cada región. Foto: león darío peláez-semana

“Siempre hay un poco de incertidumbre. Que este El Niño se parezca al de 1997 no significa que vaya a ser exactamente igual; es simplemente nuestra mejor estimación por el momento”, explicó el investigador de la NASA.

Por ahora, los científicos mantienen el seguimiento del océano Pacífico para determinar cómo evoluciona el fenómeno. La principal preocupación es que alcance una fuerza histórica, aunque sus efectos sobre las distintas regiones del planeta todavía no están definidos.