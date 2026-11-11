Google Chrome prepara un cambio para los usuarios que navegan en modo incógnito: esto pasará de ahora en adelante

Google trabaja en una nueva función para reforzar la seguridad de Chrome y extender las alertas de navegación segura al modo incógnito. La iniciativa busca proteger a los usuarios frente a páginas web maliciosas, intentos de fraude y otras amenazas digitales, incluso cuando navegan de forma privada.

Pilas con los pantallazos que comparte: expertos advierten qué puede pasar si no hace esto antes de enviarlos

Actualmente, Chrome cuenta con un sistema de navegación segura que advierte sobre posibles riesgos durante el uso habitual del navegador. Entre ellos se encuentran los programas maliciosos, las extensiones peligrosas, los sitios engañosos, los ataques de phishing, los anuncios fraudulentos y las técnicas de ingeniería social, como el denominado ‘ClickFix’.

Para identificar estas amenazas, el navegador analiza las páginas que visita el usuario y las compara en tiempo real con una base de datos de sitios web que han sido reportados o identificados como potencialmente peligrosos. De esta manera, puede mostrar advertencias antes de que una persona acceda a un contenido que pueda comprometer su información o la seguridad de su dispositivo.

Imagen de referencia de hombre usando el modo incógnito del navegador. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, esta protección se encuentra disponible actualmente en la navegación convencional. Con el cambio que prepara la compañía, también llegaría al modo incógnito y al modo invitado, dos opciones que permiten navegar sin conservar determinados datos de la actividad en el dispositivo.

La novedad fue detectada en el desarrollo de Chromium, donde se evidencian los trabajos para incorporar esta herramienta a las sesiones privadas. La intención sería ofrecer los dos niveles de protección que ya existen en Chrome: el estándar y el mejorado. Así, las personas podrían contar con diferentes opciones para detectar páginas potencialmente peligrosas mientras navegan.

Imagen de referencia de alertas de seguridad de Google Chrome. Foto: Getty Images

Otro de los aspectos que contempla esta modificación está relacionado con la privacidad. Google busca evitar que la información asociada a las comprobaciones de seguridad, como las claves utilizadas para identificar amenazas, quede almacenada en el dispositivo. En su lugar, se priorizaría su conservación en la memoria.

Por ahora, esta función se encuentra en desarrollo y no se ha confirmado una fecha para su lanzamiento general. De concretarse, representaría un refuerzo importante para el modo incógnito, que permitiría mantener las alertas de seguridad sin renunciar a las características de privacidad de esta modalidad.