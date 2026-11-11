¿Por qué GTA VI no se vende en disco físico sino solo digital? La razón por la que venden una caja ‘vacía’

La expectativa por la llegada de GTA VI continúa en aumento. A pocos días de su estreno, Rockstar Games ya habilitó la descarga anticipada del título, aunque los jugadores tendrán que esperar hasta la fecha oficial para comenzar a disfrutarlo.

El lanzamiento está programado para el próximo 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

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El videojuego ocupará cerca de 212 GB de almacenamiento, por lo que la descarga anticipada busca que los usuarios tengan todo listo antes de su llegada. Esta medida también pretende reducir la congestión de los servidores ante la elevada demanda.

¿Qué incluirá la caja de GTA VI?

En medio de la expectativa por el estreno, uno de los aspectos que ha generado preguntas entre los jugadores es el contenido de la edición física del videojuego. Aunque Rockstar ofrecerá una presentación en caja, esta no tendrá el tradicional disco, sino un código que permitirá descargar el título.

La decisión llama la atención porque la compañía también prepara otros productos en formato físico, como CD y vinilos con la banda sonora, además de una caja de colección que tampoco incluirá el videojuego.

De acuerdo con la información que ha circulado, los envíos y la recogida de esta edición en tiendas comenzarían el 12 de noviembre de 2026, dos días después de la fecha en que inició la precarga digital.

Imagen de referencia de GTA VI. Foto: Nexpher Images via Getty Images

Esta presentación corresponde a la ‘Edición Estándar’ y tiene una particularidad: una vez canjeado el código, la licencia quedará asociada a la cuenta del comprador. Por esta razón, el juego no podrá instalarse directamente desde un disco ni revenderse o prestarse a otra persona.

El paquete también podría incluir la bonificación Vintage Vice City, que ofrecerá vehículos, atuendos, peinados y diseños exclusivos para las armas.

En redes sociales han comenzado a circular imágenes que mostrarían cómo sería la presentación de esta caja. Sin embargo, se trata de material difundido por usuarios y no necesariamente de una confirmación oficial de todos sus detalles.

Este modelo de distribución refleja una transformación que viene tomando fuerza en la industria, donde las licencias digitales ganan terreno frente a los formatos tradicionales. En esa misma dirección, Sony tiene previsto dejar de fabricar discos físicos para PS5 a partir de enero de 2028, una decisión que podría marcar un nuevo capítulo en la comercialización de videojuegos.

La expectativa por GTA VI también se explica por el alcance de la franquicia. Desde su debut en 1997, la saga ha vendido más de 475 millones de copias en todo el mundo. Su anterior entrega, GTA V, lanzada en 2013, superó los 230 millones de unidades, según cifras recogidas por medios internacionales.

Todo lo que se sabe sobre la entrega

La nueva entrega llevará a los jugadores hasta Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, Estados Unidos. Su principal escenario será Vice City, una ciudad basada en Miami que ya apareció en una entrega anterior de la franquicia. El mundo abierto también contará con pantanos, islas tropicales y otros territorios que podrán recorrerse durante la aventura.

De acuerdo con la información presentada por Rockstar Games, el mapa tendrá una extensión considerable y ofrecerá numerosos espacios para explorar, con diferentes barrios, paisajes y edificaciones.

En cuanto a la jugabilidad, la historia combinará misiones relacionadas con robos, persecuciones y enfrentamientos. También habrá actividades adicionales, como buceo, baloncesto y piragüismo. Los usuarios podrán desplazarse en distintos medios de transporte, entre ellos motocicletas, aviones y motos acuáticas.

Ilustración de GTA VI. Foto: NurPhoto via Getty Images

Otro de los elementos que tendrá protagonismo será la interacción con las autoridades, cuya respuesta dependerá de las acciones que realicen los jugadores durante las partidas.

Entre las novedades más destacadas se encuentran los avances gráficos, una mayor profundidad en el comportamiento de los personajes secundarios y la incorporación de una mujer como protagonista principal. Estos cambios buscan ofrecer una experiencia más amplia y dinámica dentro del universo de GTA.