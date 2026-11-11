El regreso de los icónicos audífonos amarillos del Walkman: ¿por qué este clásico de 1979 es tendencia?

Los audífonos que acompañaron a varias generaciones durante la popularización de los reproductores de música portátiles vuelven a llamar la atención. Lo que durante décadas fue un accesorio asociado con el icónico Walkman de Sony, ahora encuentra un nuevo espacio entre quienes buscan recuperar estos elementos de los años 80 y 90.

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Ahora, Sony presentó los nuevos auriculares MDR-3R, una reinterpretación actualizada del modelo que acompañó al primer Walkman. Esta versión conserva la estética clásica y el sistema de conexión por cable, pero incorpora un puerto USB-C para adaptarse a los dispositivos actuales.

Con este lanzamiento, la compañía pretende recuperar la idea de disfrutar de la música en cualquier momento y lugar, tal como lo hizo en 1979 con el Walkman y los auriculares MDR-3. La nueva propuesta reivindica el uso del cable como una alternativa práctica frente a los modelos inalámbricos que requieren batería y procesos de emparejamiento.

Auriculares MDR-3R con almohadillas en azul y naranja. Foto: Europa Press

Estos nuevos modelos mantienen la clásica estructura de diadema en color plateado, pero ofrecen la posibilidad de cambiar su apariencia mediante las almohadillas azules y naranjas incluidas.

Además, incorporan funciones adaptadas a las necesidades actuales, como un puerto USB-C, un micrófono para atender llamadas y un control remoto integrado en el cable, según explicó Sony en un comunicado.

Estrenan los nuevos audífonos retro inspirados en el primer Walkman de 1979. Foto: Getty Images

Sony desarrolló los nuevos MDR-3R con los mismos transductores de 23 milímetros que incorporaban los MDR-3 originales, con el propósito de conservar una experiencia sonora similar. Sin embargo, la compañía introdujo algunos ajustes para ofrecer una reproducción más natural y equilibrada.

Su lanzamiento está previsto para este mes de noviembre con un precio de 59 dólares, pero en Colombia se comercializará con precio de salida de $274.901 y $314.900 según el distribuidor.

Asimismo, la marca anunció una edición especial inspirada en la serie Stranger Things, que estará disponible por 69 dólares, a la espera de su precio oficial en nuestro país.

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La historia de estos dispositivos está estrechamente relacionada con la llegada del primer Walkman, presentado por Sony el 1 de julio de 1979 en Japón. El modelo TPS-L2 permitió escuchar casetes en cualquier lugar mediante unos audífonos ligeros, una característica que transformó la forma de escuchar música.