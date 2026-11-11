El fallo en las nuevas gafas inteligentes de Meta que preocupa a sus usuarios: la compañía rompió el silencio

Meta lanzó una actualización de software para corregir un problema que ocasionaba que algunas de sus más recientes gafas inteligentes Meta Glasses se sobrecalentaran temporalmente al entrar en contacto con la humedad. Con este ajuste, los dispositivos se apagarán de forma automática y permanecerán desactivados hasta alcanzar una temperatura adecuada.

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Este año, la compañía presentó una nueva colección de gafas inteligentes bajo su propia marca, Meta Glasses, independiente de las líneas que comercializa en colaboración con Ray-Ban y Oakley.

La propuesta apuesta por diseños atrevidos y atemporales, con un catálogo de 26 estilos diferentes, desarrollado junto a EssilorLuxottica y con precios que parten de los 309 euros (alrededor de 1′135.000 pesos colombianos).

La compañía presentó una nueva colección de gafas inteligentes bajo su propia marca, Meta Glasses. Foto: Getty Images

La compañía notificó recientemente por correo electrónico a todos los usuarios de las Meta Glasses que deberán instalar una actualización de software destinada a corregir un fallo que ocasionaba el sobrecalentamiento de algunas gafas cuando la humedad ingresaba en su interior.

Según informó el portal especializado 9to5Google, que tuvo acceso al mensaje enviado por la compañía, la actualización incorpora una nueva función que permite que las gafas se apaguen de manera automática cuando alcanzan una temperatura que requiere un periodo de enfriamiento.

La compañía notificó recientemente por correo electrónico a todos los usuarios de las Meta Glasses que deberán instalar una actualización de software. Foto: Getty Images

Para corregir este inconveniente, los propietarios de las Meta Glasses deben instalar la versión 130 del software mediante la aplicación Meta AI. La compañía explicó que, aunque las temperaturas que alcanza el dispositivo en estos casos son relativamente bajas, las gafas se apagarán de forma automática como medida preventiva para evitar complicaciones.

Por otra parte, Meta aclaró que se trata de un fallo poco frecuente y precisó que no afecta a sus otros modelos de gafas inteligentes comercializados junto a Ray-Ban y Oakley.

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Este inconveniente se suma a otro fallo que Meta corrigió recientemente en sus gafas inteligentes Ray-Ban Meta, relacionado con la activación involuntaria de la grabación de voz. El error permitía que el dispositivo registrara conversaciones sin que los usuarios lo advirtieran y sin que tuvieran que activar manualmente el asistente de inteligencia artificial Meta AI.