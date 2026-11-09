La simple acción que podría poner en riesgo sus cuentas bancarias: alertan sobre peligrosa estafa en cajeros automáticos

A pesar de los avances tecnológicos, el retiro de dinero en efectivo en cajeros automáticos continúa siendo una práctica habitual entre las personas. Sin embargo, estos dispositivos también se han convertido en un blanco para los ciberdelincuentes, quienes buscan vulnerar sus sistemas de seguridad para acceder a la información bancaria de los usuarios y apropiarse de sus ahorros.

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Esta problemática, que ha ido en aumento tanto en Colombia como en otros países, también puede agravarse cuando los usuarios están acompañados durante una transacción bancaria, ya que aumenta la posibilidad de que terceros accedan a información personal o confidencial. El riesgo es aún mayor cuando la persona que los acompaña tiene intenciones maliciosas o no cuenta con su plena confianza.

La ‘insignificante’ acción que sería un peligro para los usuarios

Imprimir el comprobante de un cajero automático es una práctica útil para llevar un registro de los movimientos financieros, pero los especialistas advierten que estos documentos pueden representar un riesgo para la seguridad bancaria. Esto se debe a que suelen contener información como parte del número de cuenta, el saldo disponible y los detalles de las transacciones realizadas.

Cada vez es más frecuente que delincuentes utilicen la tecnología para cometer fraudes. Foto: Getty Images

Esta situación cobra mayor relevancia ante el aumento de las modalidades de fraude. De hecho, un recibo abandonado puede convertirse en una fuente de información para preparar engaños y facilitar el acceso a datos confidenciales de los usuarios.

Entre las estrategias identificadas se encuentran los casos en los que los delincuentes recogen comprobantes desechados para contactar posteriormente a sus propietarios y hacerse pasar por trabajadores de una entidad financiera. Al utilizar los datos parciales del documento, buscan ganarse la confianza de las víctimas y persuadirlas para que revelen contraseñas, claves bancarias o códigos de seguridad.

Los usuarios pueden ser víctimas de fraudes mientras retiran dinero en el cajero. Foto: Getty Images

¿Cuáles son los datos que aparecen en los recibos?

Últimos números de las tarjetas o de las cuentas bancarias

Operaciones realizadas

Fecha y hora de las transacciones

Monto total o parcial de los dineros en las cuentas

Lugar donde realizó las operaciones

Banco al cual está adscrito el cajero

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¿Cómo evitar caer en esta trampa?

Ante los riesgos asociados a la exposición de información bancaria, las entidades financieras promueven el uso de herramientas digitales para consultar saldos y movimientos. A través de sus aplicaciones móviles, los clientes pueden verificar transacciones en tiempo real, revisar ingresos y gastos, y recibir notificaciones inmediatas sobre operaciones inusuales.

Sin embargo, quienes prefieren imprimir los comprobantes después de utilizar un cajero automático deben tomar precauciones para proteger sus datos. Los especialistas recomiendan guardar estos documentos en un lugar seguro y destruirlos por completo antes de desecharlos, ya sea rompiéndolos en varios fragmentos o utilizando una trituradora de papel.