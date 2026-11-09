Tres electrodomésticos que no debería dejar encendidos al salir de casa porque podría representar un peligro

Si es de las personas que acostumbra a salir de casa sin desconectar algunos electrodomésticos o apagar los interruptores del tablero eléctrico, preste atención. Aunque estos aparatos se han convertido en aliados indispensables en las tareas cotidianas, su uso también puede implicar ciertos riesgos, especialmente cuando permanecen encendidos y sin supervisión.

Esto es lo que pasa cuando desconecta el televisor directamente de la tomacorriente

A lo anterior se suma, que algunas personas suelen programar los aparatos para encontrar las tareas terminadas al regresar, práctica que también podría ser un peligro. Fallas eléctricas, el sobrecalentamiento de sus componentes y la acumulación de residuos inflamables pueden favorecer la aparición de incendios, particularmente cuando no hay nadie cerca para detectar una anomalía y actuar a tiempo.

Frente a este panorama, desconectar ciertos electrodomésticos una vez finalizado su uso es una medida que contribuye tanto a prevenir posibles accidentes como a disminuir el gasto de energía, según KW Sunset. Esta recomendación resulta especialmente importante durante las vacaciones, cuando las viviendas permanecen desocupadas durante varios días, elevando el riesgo de que ocurran consecuencias graves.

Esta puede ser una situación muy riesgosa. Foto: Getty Images/iStockphoto

Apague y desconecte estos aparatos para evitar accidentes

De acuerdo con Teka, marca de electrodomésticos, desconectar aparatos como la cafetera después de utilizarlos ayuda a prevenir posibles cortocircuitos y sobrecalentamientos ocasionados por fallas en el termostato. Además, el desgaste de los cables y componentes internos con el paso del tiempo puede generar chispas y representar un riesgo para la seguridad del hogar.

Otro electrodoméstico que podría representar un riesgo si permanece encendido o conectado a la corriente es la tostadora. Según Gizmodo, aunque estos aparatos suelen apagarse automáticamente al finalizar el ciclo, una falla en el interruptor, el temporizador o las resistencias podría provocar que continúen calentándose o incluso que se activen sin que nadie los esté utilizando.

El desgaste de los cables y componentes internos con el paso del tiempo puede generar chispas y representar un riesgo para la seguridad del hogar. Foto: Getty Images

La lavadora es otro de los aparatos que conviene apagar antes de abandonar la vivienda. Aunque su funcionamiento suele pasar desapercibido, este electrodoméstico utiliza componentes eléctricos y un motor que, ante una avería, podrían convertirse en una fuente de sobrecalentamiento o provocar un cortocircuito.

La organización Electrical Safety First advierte que las lavadoras no deberían permanecer funcionando sin supervisión y recomienda apagarlas o desconectarlas de la toma eléctrica cuando no se utilizan, especialmente al salir de casa. También aconseja evitar las extensiones eléctricas, debido a que estos aparatos requieren una conexión adecuada para soportar su demanda de energía.