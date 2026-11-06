¿Cómo pueden los ciberdelincuentes hackear los electrodomésticos de una casa y qué necesitan para lograrlo?

Los ataques informáticos se han convertido en una amenaza que va mucho más allá del robo de contraseñas o de información personal. En los últimos días, dos incidentes registrados en sectores diferentes han puesto en evidencia el alcance que pueden tener los ciberdelincuentes: uno afectó a Binance, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, y otro comprometió los sistemas de refrigeración de varios supermercados en Europa.

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Aunque ambos casos tienen características distintas, dejan una misma advertencia: la dependencia de sistemas conectados a internet también puede representar un riesgo cuando no se cuenta con las medidas de protección necesarias.

Esta situación plantea una pregunta: ¿qué tan fácil es hackear un electrodoméstico inteligente y qué precauciones deben tomar los usuarios para evitar que estos aparatos se conviertan en una puerta de entrada para los delincuentes digitales?

El aumento de dispositivos conectados a internet, como televisores, cámaras de seguridad, refrigeradores y otros electrodomésticos, ha ampliado los riesgos de ciberseguridad, que ya no se limitan a empresas o espacios públicos, sino que también pueden llegar hasta las casas.

De acuerdo con FECE, entre las principales amenazas se encuentran el acceso remoto no autorizado, el espionaje a través de cámaras y micrófonos, el robo de información y los ataques de ransomware, que pueden bloquear el funcionamiento de determinados equipos. A esto se suma la falta de actualizaciones de seguridad, una situación que deja los dispositivos cada vez más expuestos a posibles vulnerabilidades.

Imagen de referencia de un criminal cometiendo un ataque. Foto: Getty Images

Los riesgos también varían según el aparato. Las cámaras pueden ser intervenidas para observar o escuchar lo que ocurre dentro de una vivienda; los televisores y refrigeradores conectados pueden exponer información personal, mientras que las bombillas inteligentes podrían ser aprovechadas para interceptar datos o comprometer otros equipos que compartan la misma red.

En este escenario, el router doméstico cumple un papel fundamental, pues funciona como el principal punto de conexión entre los dispositivos inteligentes y la red de internet. Si no está protegido adecuadamente, los ciberdelincuentes podrían aprovechar sus vulnerabilidades para acceder a otros aparatos conectados y ampliar el alcance de un ataque.

Para reducir estos riesgos, los expertos recomiendan tomar varias precauciones desde el momento de la compra. Una de ellas es investigar las características de seguridad de cada producto y comprobar si el fabricante ofrece actualizaciones periódicas. También es importante cambiar las contraseñas predeterminadas, utilizar claves únicas y difíciles de adivinar, revisar las opciones de privacidad y desactivar las funciones que no se utilicen.

Imagen de referencia de un hacker cometiendo un ataque. Foto: Getty Images

Otras medidas consisten en mantener actualizado el software de los equipos, conectarlos a redes wifi seguras y, cuando sea posible, separarlos de la red principal en la que se encuentran los computadores y móviles. Asimismo, conviene desactivar el envío de información a terceros cuando no sea necesario.

Aunque estos aparatos facilitan las tareas cotidianas y ofrecen mayor comodidad, no están exentos de riesgos. Su protección depende, en buena medida, de las medidas de seguridad que implementen los fabricantes y de los hábitos de los usuarios.