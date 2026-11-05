¿Necesita música para que le rinda el tiempo mientras trabaja? Estudio científico reveló por qué pasa

Es probable que muchas personas prefieran escuchar música mientras trabajan, estudian o realizan otras actividades. Para algunos, tener una melodía de fondo hace que las tareas sean más llevaderas y ayuda a mantener la concentración. Incluso, cuando no pueden hacerlo, sienten que el tiempo no rinde de la misma manera y que su productividad disminuye.

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Aunque se trata de un hábito bastante común, detrás de este comportamiento hay una explicación relacionada con la neurociencia. Una investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford encontró nuevos indicios sobre la manera en que el cerebro responde a la música y procesa la información.

El estudio reveló que escuchar una pieza musical activa regiones cerebrales relacionadas con la atención, la memoria y la capacidad de anticipar lo que viene a continuación. Uno de los hallazgos más llamativos fue que la mayor actividad cerebral se produjo durante los breves silencios que separan los movimientos de una composición.

Los resultados, publicados en la revista científica Neuron, muestran que estos intervalos no son simples pausas, sino momentos en los que el cerebro organiza la información y se prepara para recibir nuevos estímulos.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron la respuesta cerebral de 18 personas sin formación musical, quienes escucharon una sinfonía mientras permanecían dentro de un escáner de resonancia magnética. El equipo se concentró especialmente en las transiciones entre un movimiento musical y otro.

Imagen de referencia de mujer escuchando música. Foto: Getty Images

Los resultados permitieron identificar la participación de dos redes neuronales. La primera se encarga de reconocer que una parte de la composición ha terminado y comienza otra, mientras que la segunda orienta la atención hacia los nuevos sonidos y actualiza la información almacenada temporalmente en la memoria de trabajo. También se observó una mayor actividad en el hemisferio derecho del cerebro.

Estos hallazgos permiten comprender mejor por qué la música tiene un efecto particular sobre la actividad cerebral: incluso los momentos de silencio cumplen un papel en el reconocimiento de cambios, la concentración y la organización de la información.

La música también puede favorecer el bienestar emocional

Más allá de su relación con la actividad cerebral, escuchar música también podría tener efectos positivos sobre el bienestar psicológico. Una revisión sistemática publicada en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos encontró que esta práctica puede contribuir a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo.

De acuerdo con el análisis, la música puede ayudar a disminuir emociones como la tristeza, el miedo, el cansancio y la preocupación. Asimismo, puede favorecer aspectos como la autoestima, las relaciones sociales y algunas capacidades cognitivas, entre ellas la atención y la memoria.

Imagen de referencia de mujer escuchando música mientras trabaja. Foto: Getty Images

Sin embargo, los investigadores advierten que sus efectos no son iguales en todas las personas. Factores como los rasgos de personalidad, las preferencias musicales, el estado emocional y el contexto en el que se escucha pueden influir en los resultados.

Por esta razón, incorporar música en la rutina diaria puede ser una alternativa sencilla para acompañar distintas actividades y contribuir al bienestar emocional. No obstante, sus beneficios dependen de las características y necesidades de cada individuo.