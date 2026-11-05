Laura Acuña tendría nuevo amor: fue captada en boda de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W muy cercana con un empresario

Con una amplia trayectoria en los medios de comunicación, Laura Acuña se ha convertido en uno de los rostros habituales y reconocidos de la televisión colombiana. Su formación y experiencia le han abierto las puertas de diferentes proyectos audiovisuales, en los que ha demostrado sus habilidades como presentadora y construido una relación cercana con los televidentes.

Epa Colombia dio paso en la cárcel y su novia, con foto, dejó en evidencia su reacción

Su reconocimiento también ha despertado interés por aspectos de su vida fuera de los estudios de grabación. En plataformas digitales, sus seguidores suelen estar pendientes de las publicaciones que comparte y de los detalles que deja conocer sobre su día a día.

Aunque la comunicadora procura conservar ciertos aspectos de su intimidad lejos de la exposición pública, su actividad en redes sociales continúa generando comentarios y preguntas entre quienes siguen su carrera.

Recientemente, Laura Acuña quedó como foco de miradas, precisamente por una imagen que salió a la luz. La presentadora de entretenimiento fue captada junto a un misterioso hombre, despertando curiosidad por si se trataba de un nuevo amor.

Pese a que no se ha confirmado, La Corona TV compartió imágenes y mencionó que la famosa estaría viviendo esta nueva historia de amor junto al empresario Habib Barrios Muñoz, quien acudió a la boda de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W con ella.

Los dos posaron sonrientes ante la cámara, luciendo muy elegantes y puestos para la esperada celebración de los famosos. Aunque las postales solo los muestran juntos, Ariel Osorio apunta que hay una historia amorosa creciente entre ambos.

Cabe destacar que Laura Acuña había sido captada con el mismo hombre en el concierto solidario Colombia: Voces por la Vida, con quien estuvo por un largo rato, interactuando y mostrándose cercanos.

Por el momento ninguno se ha pronunciado, por lo que todo queda en especulaciones de portales y medios.