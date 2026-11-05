Chris Carpentier preocupó tras sufrir dos infartos: “La vida te da una segunda oportunidad”

Desde su llegada a la televisión colombiana, MasterChef Celebrity se ha consolidado como uno de los formatos de entretenimiento que despiertan mayor interés entre los televidentes. La combinación de desafíos culinarios, competencia entre participantes y situaciones inesperadas durante las pruebas le ha permitido mantenerse en el gusto del público y diferenciarse de otras propuestas de la pantalla nacional.

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Entre las personalidades que dejaron huella en el programa se encuentra el chef chileno Chris Carpentier, quien se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del concurso. Su participación no solo llamó la atención por sus conocimientos gastronómicos y su papel como jurado, sino también por la conexión que desarrolló con Colombia, país al que llegó por motivos profesionales y donde encontró una acogida que, según ha manifestado, trascendió el ámbito laboral.

A pesar de que salió del formato años atrás, muchos seguidores han estado pendientes de sus apariciones y proyectos. Recientemente, la atención se giró hacia una difícil noticia que compartió, la cual preocupó a más de uno.

Carpentier reveló que sufrió dos infartos al corazón. El famoso chef puntualizó que tuvieron que hacerle un procedimiento para estabilizar su función cardiaca.

“Agradecer a todas las personas que me han cuidado, que me han acompañado y que han estado muy pendientes de mí, porque hace una semana, aproximadamente, tuve dos infartos al corazón”, dijo.

“Me pusieron un stent, pero ya estoy mucho mejor. A todas las personas que cariñosamente me han acompañado, las que trabajan conmigo, los que son mis amigos aquí en Colombia, a mis hijos, a mi familia, y a todos los que han estado muy pendientes”, agregó.

En cuanto a este año, el chileno afirmó que ha sido muy duro; pasó por situaciones complicadas e incómodas, las cuales lo llevaron a una reflexión.

“Quizá una pequeña reflexión en este fin de año, en un año tan difícil como este 2026… ha sido de todo. Hemos tenido terremotos, catástrofes y muchas cosas. Una pequeña reflexión después de que la vida te da una segunda oportunidad: no nos tomemos las cosas con tanto estrés, tomémonos la vida más suave porque al final todo pasa en la vida. Pasa lo bueno y pasa lo malo”, concluyó.