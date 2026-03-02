Chris Carpentier destapó por qué terminó su matrimonio y expuso realidad: “Empezó a distanciar las cosas de Chile”

MasterChef Celebrity se ha ganado un lugar privilegiado entre las audiencias colombianas gracias a una propuesta fresca que se aleja de los esquemas tradicionales de la televisión local. Desde sus primeras emisiones, el reality de cocina logró enganchar a los televidentes al combinar retos gastronómicos, momentos de tensión y altas dosis de entretenimiento.

Sin embargo, más allá de la competencia, uno de los que se robó las miradas de los curiosos fue Chris Carpentier, quien llegó de Chile y se flechó con Colombia por la acogida que le dio en términos humanos y laborales.

De hecho, el chef concedió una charla a Sinceramente Cris, donde relató cómo fue su llegada al país y la forma en la que su vida cambió desde el momento en que aceptó hacer MasterChef Celebrity. El experto fue claro en que todo se transformó, incluyendo su matrimonio y su realidad como padre.

Chris Carpentier destapó realidad que pasó en ‘MasterChef’: “El 95 % de las cosas que uno come son malas”

En el diálogo, el chileno fue certero con unas palabras que dio, basándose en una frase que solía usar por la carrera que llevó a cabo toda su vida. “La cocina me ha dado todo, pero también me ha quitado todo, como mi matrimonio”, dijo.

Chris Carpentier apuntó que su viaje al país cafetero fue bajo unos lineamientos sólidos, ya que lo dialogó con su pareja y acordaron mecánicas puntuales para estar juntos con sus hijos. Sin embargo, esto no pasó y las dinámicas se transformaron.

“Iba a estar dos meses en Colombia, y mi esposa en ese momento me dijo que no había problema, que solo eran dos meses, que íbamos nosotros, o vienes tú, y los niños se quedaban allá. Nunca vinieron, yo fui una vez, creo, y al canal no le fue con el programa anterior y salimos al aire antes. Mientras estábamos grabando, salimos al aire”, comentó.

“Como seguía un mes más en Colombia, me comenzaron a llamar de marcas, medios y entrevistas, y me empecé a dar cuenta de lo entretenido que era, lo veía con otros ojos. Pensé en que podría pasar algo aquí”, agregó.

El chef indicó que todas las actividades en Colombia lo fueron alejando de Chile, al punto de que ya no tenía nada allá. Pese a que intentó que su expareja viniera a vivir con él, ella decidió quedarse y no mudarse.

“Esto empezó a distanciar las cosas de Chile. Se empezaron a dar las cosas; mi mujer me iba corriendo la cerca, hasta que me dijo que no se iba a ir porque tenía su vida y su familia. No tenía intención de venirse a Colombia. Yo ya no tenía nada en Chile”, relató.

“La mamá de mis hijos está acá, viendo a mis hijos. No fue por una mujer, mentira, sigo solo. Estoy aquí porque en Colombia encontré lo que buscaba, pude cumplir mis metas”, añadió.