Horóscopo de Nana Calistar para este jueves 11 de junio: los astros hacen un llamado para saldar asuntos pendientes

A pesar de no estar sustentada por la ciencia, a lo largo de la historia la astrología continúa; se ha convertido en parte de la rutina diaria de millones de personas.
Entre las figuras más influyentes de este ámbito destaca Nana Calistar, cuyas predicciones se han convertido en una referencia para quienes buscan orientación, gracias a su lenguaje sencillo y su característico estilo sin filtros.
Horóscopo de hoy jueves 11 de junio de 2026
- Aries
“Este 11 de junio de 2026 llega para sacudirte de una vez por todas y obligarte a tomar decisiones que llevas posponiendo desde hace tiempo. Ya no puedes seguir caminando por la vida tratando de quedar bien con todo mundo mientras tú sigues dejando tus propias necesidades para después”.
- Tauro
“La vida te pondrá varias pruebas sentimentales que llegarán para enseñarte algo que llevas años aprendiendo a la mala: dejar de estar disponible para quien no mueve ni un dedo por ti”.
TAURO— Nana Calistar (@NanaCalistar) June 11, 2026
Este 11 de junio de 2026 la vida te pondrá varias pruebas sentimentales que llegarán para enseñarte algo que llevas años aprendiendo a la mala: dejar de estar disponible para quien no mueve ni un dedo por ti. Has entregado tiempo, cariño, apoyo y hasta tranquilidad…
- Géminis
“Este día viene cargado de movimientos importantes para ti, pero dependerá completamente de tu actitud aprovecharlos o dejarlos pasar como ya te ha ocurrido en otras ocasiones. Has estado viendo oportunidades desfilar frente a tus ojos mientras te entretienes dudando, analizando de más o esperando el momento perfecto”.
- Cáncer
“La vida te pondrá frente a una serie de decisiones importantes y necesitarás analizar todo con cabeza fría antes de actuar. No se trata de escoger lo más fácil ni lo más cómodo, sino aquello que realmente aporta valor a tu vida”.
- Leo
“Ya estuvo bueno de hacerte de la vista gorda con los pagos, las deudas y todos esos asuntos que has venido pateando como lata vacía por la calle. Este jueves 11 de junio será una llamada de atención para que pongas orden en tus cuentas porque si sigues dejando todo para después”.
LEO— Nana Calistar (@NanaCalistar) June 11, 2026
Ya estuvo bueno de hacerte de la vista gorda con los pagos, las deudas y todos esos asuntos que has venido pateando como lata vacía por la calle. Este jueves 11 de junio será una llamada de atención para que pongas orden en tus cuentas porque si sigues dejando todo para…
- Virgo
“Te estás tomando demasiado a pecho situaciones que ni siquiera merecen ocupar espacio en tu cabeza. Este 11 de junio de 2026 llega para recordarte que no puedes controlar todo ni resolverle la vida a medio mundo”.
- Libra
“Este 11 de junio de 2026 viene a mover muchas piezas que creías acomodadas en tu vida. Personas del pasado comenzarán a aparecer como si nada hubiera pasado, mandando mensajes, reaccionando a tus publicaciones o buscando cualquier pretexto para volver a tener contacto contigo”.
- Escorpión
“Deberás andar con los ojos bien abiertos porque los accidentes más tontos estarán a la orden del día. Un descuido, unas prisas o el exceso de confianza podrían terminar en golpe, caída o lesión menor”.
ESCORPIÓN— Nana Calistar (@NanaCalistar) June 11, 2026
Este 11 de junio de 2026 deberás andar con los ojos bien abiertos porque los accidentes más tontos estarán a la orden del día. Un descuido, unas prisas o el exceso de confianza podrían terminar en golpe, caída o lesión menor. No será nada grave, pero sí suficiente para…
- Sagitario
“Este 11 de junio de 2026 te llevará a reflexionar más de lo normal sobre las personas que amas y el papel que juegan dentro de tu vida. Un familiar cercano podría atravesar una decepción sentimental bastante fuerte o descubrir una mentira que le moverá el piso”.
- Capricornio
“Este día llega con una lección que ya deberías tener aprendida desde hace tiempo: la gente siempre va a hablar. Si haces porque haces y si no haces porque no haces. Hay personas que viven más pendientes de tu vida que de la suya propia y eso seguirá ocurriendo mientras sigas avanzando”.
- Acuario
“Este 11 de junio de 2026 será uno de esos días en los que tendrás que sacudirte toda la energía pesada que vienes cargando desde hace semanas. Has estado acumulando preocupaciones, pensamientos negativos y situaciones que poco a poco te han ido robando la tranquilidad”.
ACUARIO— Nana Calistar (@NanaCalistar) June 11, 2026
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Este 11 de junio de 2026 será uno de esos días en los que tendrás que sacudirte toda la energía pesada que vienes cargando desde hace semanas. Has estado acumulando preocupaciones, pensamientos negativos y situaciones que poco a poco te han ido robando la tranquilidad.…
- Piscis
“Andarás con el corazón, la cabeza y el carácter de cada quien jalando para su lado, y eso podría hacerte sentir confundido o confundida durante gran parte del día. Habrá momentos en los que confiarás plenamente en alguien y, unas horas después, estarás dudando hasta de tu sombra”.