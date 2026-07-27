Colombiamoda vuelve a confirmar que la moda colombiana ya no se limita a las pasarelas. En su edición número 37, la feria amplió la conversación hacia temas como el bienestar, la identidad, la sostenibilidad, el emprendimiento y la construcción de comunidad, consolidando a Medellín como uno de los principales epicentros creativos de América Latina.

En ese contexto, una de las citas más comentadas de la agenda de la feria tuvo como protagonista a Maluma. A las 3:00 de la tarde, Wake Living, el innovador ecosistema inmobiliario y de hospitalidad enfocado en el turismo de bienestar, la longevidad y la vida consciente, recibió a cientos de personas que asistieron a la inauguración de la primera tienda física de Remanence, la marca de ropa y estilo de vida que el artista cofundó junto a Ana Villegas.

Remanence, la marca de ropa de Maluma, hace importante lanzamiento en Colombiamoda

Maluma sorprendió en Colombiamoda 2026 con la apertura de la primera tienda física de Remanence en Medellín. Foto: Padox

SEMANA estuvo presete en el evento, que reunió a invitados de la industria, empresarios, creativos, seguidores de la marca y representantes del ecosistema de la moda nacional. La jornada, además de celebrar un nuevo hito empresarial para el cantante antioqueño, sirvió para grabar en vivo un episodio de Las cosas como son, el pódcast en el que Maluma y Villegas repasaron la historia de un proyecto construido sobre la amistad, la moda y la búsqueda de propósito.

Entre jardines, arquitectura contemporánea y una atmósfera que invitaba a desacelerar el ritmo habitual de la ciudad, el lugar se convirtió en el escenario perfecto para abrir las puertas de Remanence Center, nombre que recibe este primer espacio permanente de la marca.

J Balvin dio inicio a Colombiamoda 2026: así fue la noche en que Medellín convirtió el ‘latin craft’ en una declaración de identidad

Maluma sorprendió en Colombiamoda 2026 con la apertura de la primera tienda física de Remanence en Medellín. Foto: Padox

La tienda, de 46 metros cuadrados, fue concebida como mucho más que un punto de venta: es un refugio urbano donde materiales como la tapia, la madera, la piedra y el acero inoxidable dialogan para trasladar la naturaleza al corazón de Medellín y reforzar uno de los pilares del proyecto: la conexión entre moda, bienestar y comunidad.

El evento contó con la presencia de Maluma, quien llegó acompañado por su esposa, Susana Gómez, y compartió con invitados, amigos cercanos y seguidores de la firma en una tarde que reflejó el carácter cercano que la marca ha buscado construir desde sus inicios.

Manuela Álvarez, la diseñadora que vistió a la Selección Colombia abre Colombiamoda 2026 con su colección más personal

Maluma sorprendió en Colombiamoda 2026 con la apertura de la primera tienda física de Remanence en Medellín. Foto: Padox

Sin embargo, la cita fue mucho más que la inauguración de un nuevo espacio comercial. También fue una oportunidad para conocer al hombre detrás del artista. “Esto ha sido una hermandad de muchos años. La historia de este proyecto ha tenido distintos momentos, incluso de dificultad. Pero hoy estamos acá cumpliendo este sueño”, dijo el cantante al inicio de la conversación.

La frase resume el recorrido de Remanence. Aunque la marca fue presentada oficialmente en 2024, su origen es mucho más antiguo. Todo comenzó en los pasillos del colegio, donde Juan Luis Londoño y Ana Villegas construyeron una amistad que sobrevivió al paso del tiempo, a la fama internacional del artista y a las responsabilidades propias de emprender juntos.

“Cuando estábamos en el colegio, yo sabía que tú, Ana, querías ser parte de la moda, y por eso se siente tan orgánico que estemos hoy acá sentados hablando de esto”, añadió el cantante.

Colombiamoda 2026 revela su programación oficial: estas son las pasarelas que convertirán de nuevo a Medellín en la capital de la moda latinoamericana

Maluma sorprendió en Colombiamoda 2026 con la apertura de la primera tienda física de Remanence en Medellín. Foto: Padox

Ese vínculo personal terminó convirtiéndose en uno de los principales activos del proyecto. Mientras muchas marcas nacidas alrededor de figuras públicas responden a estrategias comerciales de corto plazo, Remanence ha buscado construir un relato mucho más profundo, alejado del tradicional merchandising asociado a las celebridades. Su propuesta combina diseño contemporáneo, funcionalidad y una filosofía inspirada en el bienestar, la vida consciente y el movimiento constante.

Su propio nombre habla de esa intención. Remanence hace referencia a aquello que permanece, a la huella que sobrevive al paso del tiempo. No es casualidad que durante el último año la marca haya recorrido Colombia con un extenso Pop Up Tour antes de decidir abrir un espacio permanente. Esa estrategia permitió consolidar una comunidad, escuchar a sus consumidores y entender que el siguiente paso no era únicamente abrir una tienda, sino crear un lugar de encuentro.

De las montañas a la pasarela: Alado presenta ‘La Aurora’, colección que rinde homenaje a la identidad cafetera colombiana

“Más que una tienda, Remanence Center representa la evolución natural de la marca. Después de un año recorriendo Colombia con nuestro Pop Up Tour, entendimos que la comunidad buscaba mucho más que un lugar para comprar”, explicó Ana Villegas durante la presentación.

La inauguración coincidió, además, con el lanzamiento de Golf Gorp, la nueva colección de Remanence, que toma como punto de partida la elegancia clásica del golf para reinterpretarla desde la estética gorpcore que caracteriza a la firma. La propuesta incorpora prendas para hombre y mujer desarrolladas con un enfoque técnico y outdoor, en el que la comodidad convive con una estética limpia y sofisticada pensada para el uso cotidiano.

Maluma sorprendió en Colombiamoda 2026 con la apertura de la primera tienda física de Remanence en Medellín. Foto: Padox

La apertura de su primera tienda física representa, en ese sentido, una declaración de intenciones. “Remanence no es solo una marca de ropa, es un estilo de vida”, aseguró Maluma durante la conversación.

La tienda, concebida como una extensión del universo creativo de la marca, busca consolidar una comunidad que ya ha encontrado en sus prendas una forma de identificarse. De hecho, el nuevo espacio fue pensado para albergar lanzamientos, conversaciones y experiencias alrededor del bienestar, convirtiéndose en un punto de encuentro permanente para quienes comparten la filosofía de la marca.

Detrás de esa apuesta también existe una historia empresarial que comienza a consolidarse con resultados concretos. Durante el primer semestre de 2026, Remanence registró un crecimiento del 228 % en facturación frente al mismo periodo del año anterior. Su comercio electrónico aumentó un 401 %, mientras que el canal retail creció un 151 %, apoyado en una red de 25 puntos de venta multimarca distribuidos en diez ciudades colombianas. Para finales de este año, la compañía proyecta un crecimiento cercano al 130 % y prepara el inicio de su expansión hacia mercados de Centroamérica y Suramérica.

Juan Pablo Socarrás lleva la cumbia a la pasarela: ‘Matilde’, la colección que recorrerá Latinoamérica en Colombiamoda 2026

Sin embargo, detrás de la estrategia comercial hay una historia mucho más personal. “Aproximadamente hace un año y medio no me sentía capaz de mostrar quién era Juan Luis. No estaba listo para mostrarme vulnerable. Mi carrera me ayudó a blindarme”, confesó.

Sus palabras provocaron uno de los momentos más emotivos del encuentro. Acostumbrado a construir una imagen asociada al éxito y la seguridad, el artista habló abiertamente sobre la ansiedad, la tristeza y el impacto que tuvo la llegada de su hija París en su vida.

“Susi me puso los pies en la tierra, me devolvió a mi niñez con el nacimiento de París, me dio un sentido de familia. Aprendí a amar. El nacimiento de París me dio esa vulnerabilidad y aprendí de cero a crear otra personalidad, otra vida. Ahora, con este nuevo hijo que viene, me devolvió la fuerza y la valentía. Por eso tomé la decisión de no medicarme y enfrentar la ansiedad y la tristeza”, afirmó.

La declaración revela una faceta poco conocida del artista y ayuda a entender el lugar que ocupa Remanence dentro de su universo creativo. “Los proyectos alternos a mi carrera musical definitivamente han sido esa herramienta de sanación para mostrarme humano. La marca me ayudó a encontrar y contar esa historia que con la música no me quedaba fácil. Esta marca tiene mi esencia y mi mundo creativo”, agregó.

Maluma sorprendió en Colombiamoda 2026 con la apertura de la primera tienda física de Remanence en Medellín. Foto: Padox

Para Ana Villegas, el principal reto ha sido precisamente traducir la identidad de Juan Luis Londoño a un lenguaje de marca. “Gracias a ti por creer. Esto inició como un proyecto incierto. Somos unos locos soñadores. Hicimos esta tienda en tiempo récord. Esto es un sueño hecho realidad”, aseguró.

Villegas explicó que Remanence nació desde una visión compartida sobre la moda y el bienestar, mucho antes de que cualquiera de los dos imaginara el alcance que tendría el proyecto. “Remanence nace de Juan Luis, no nace de Maluma. Entonces, lograr mostrar esa identidad y encaminar esa forma de entender tu mente fue un reto importante. Siento hoy que logramos conectar y crear una comunidad, y eso es hermoso”, afirmó.

Maluma sorprendió en Colombiamoda 2026 con la apertura de la primera tienda física de Remanence en Medellín. Foto: Padox

La ejecutiva también destacó que uno de los pilares de la marca es fortalecer el sentido de pertenencia hacia el talento nacional. Esa filosofía también se refleja en su modelo de producción: cada prenda es fabricada íntegramente en Colombia, trabajando con talleres pequeños y medianos que generan empleo formal y fortalecen la cadena textil nacional. Para Remanence, producir localmente no responde únicamente a una decisión logística, sino a una convicción sobre el valor de la industria colombiana y su capacidad para competir en el escenario internacional.

Mientras Colombiamoda continúa desarrollando una agenda marcada por grandes pasarelas, conversaciones estratégicas y nuevos modelos de negocio para la industria, la apertura de Remanence deja una de las imágenes más significativas de esta edición: la de un artista que encontró en la moda un lenguaje para hablar desde la autenticidad, construir empresa y reivindicar el valor de crear en Colombia.