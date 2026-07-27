La noche cayó sobre Medellín con una mezcla de expectativa y orgullo local. A los pies del Edificio Inteligente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), cerca de 400 invitados comenzaron a ocupar sus lugares mientras la ciudad se preparaba para dar apertura a la edición número 37 de Colombiamoda. En una feria acostumbrada a las grandes puestas en escena, el reto no era menor: marcar el inicio de la feria de moda más del país y la región, y hacerlo con una propuesta capaz de conectar pasado y futuro.

Y fue precisamente esa conversación la que protagonizó J Balvin junto a Vélez en Artisan Gang in The City, el desfile que marcó el inicio oficial del Opening Weekend de Colombiamoda 2026.

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SEMANA hace un cubrimiento especial de esta nueva edición de la feria, que durante varios días convertirá a Medellín en el epicentro de las conversaciones sobre moda, sostenibilidad, creatividad e industrias culturales en América Latina.

Pasarela ‘Artisan Gang in the City’ de Vélez junto a J Balvin durante la edición número 37 de Colombiamoda. Foto: Inexmoda

Lejos de ser únicamente una alianza entre una marca y una celebridad, la pasarela se construyó como un relato sobre el territorio. La historia del arriero antioqueño, figura esencial en la construcción económica y cultural de Antioquia, sirvió como punto de partida para una colección que trasladó símbolos tradicionales al lenguaje de las nuevas generaciones.

El escenario no fue una elección casual. El Edificio Inteligente de EPM, uno de los íconos arquitectónicos de Medellín, terminó por convertirse en un personaje más de la noche. Su estructura de vidrio y acero contrastó con los materiales protagonistas de la colección: cuero, tejidos artesanales, bordados y fibras naturales. Era, en muchos sentidos, la representación física de una ciudad que ha aprendido a reinventarse.

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Pasarela ‘Artisan Gang in the City’ de Vélez junto a J Balvin durante la edición número 37 de Colombiamoda. Foto: Inexmoda

Desde los primeros minutos, la puesta en escena dejó claro que no se trataba de un desfile convencional. La música original, compuesta por Camilo Sanabria, reconocido por musicalizar la exitosa serie Cien años de soledad de Netflix, acompañó una narrativa dividida en cinco actos: Origen en Movimiento, Artesanía Reprogramada, Garniel: del Campo a la Ciudad, Futuro Nostálgico y Manifiesto: Artisan Gang in The City.

Pasarela ‘Artisan Gang in the City’ de Vélez junto a J Balvin durante la edición número 37 de Colombiamoda. Foto: Inexmoda

Cada segmento propuso una reflexión distinta sobre la identidad colombiana. Los ponchos se transformaron en shawls; las botas ecuestres adquirieron un lenguaje urbano; el crochet y el punto de cruz, heredados de generaciones anteriores, dialogaron con siluetas contemporáneas. Incluso el durag, pieza asociada a la cultura urbana, apareció reinterpretado desde la artesanía.

En el centro de todo estaba una pregunta silenciosa: ¿cómo se preserva una tradición sin convertirla en una pieza de museo? La respuesta, al parecer, estuvo sobre la pasarela.

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“Ir a nuestro pasado y viajar al futuro para encontrarnos en un presente seguro. Esta colección en especial tiene la esencia de dónde venimos y la visión de hacia dónde vamos como colombianos, como latinos. Somos Made in Colombia, Made in Medellín”, expresó J Balvin.

Pasarela ‘Artisan Gang in the City’ de Vélez junto a J Balvin durante la edición número 37 de Colombiamoda. Foto: Inexmoda

No es la primera vez que el artista antioqueño utiliza su plataforma global para hablar de Medellín. Sin embargo, en esta ocasión, el mensaje adquirió un significado distinto. En una industria que cada vez mira con mayor interés hacia Latinoamérica, la colaboración buscó reivindicar el concepto de Latin Craft: la idea de que el lujo contemporáneo también puede construirse desde el oficio, la memoria y el territorio.

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Pasarela ‘Artisan Gang in the City’ de Vélez junto a J Balvin durante la edición número 37 de Colombiamoda. Foto: Inexmoda

El desfile coincidió, además, con un momento simbólico para Vélez. La compañía celebra este año cuatro décadas de trayectoria, una historia estrechamente ligada a la evolución del diseño colombiano.

“La historia de Vélez ha sido la historia de una transformación permanente. Cumplir 40 años nos permite mirar con orgullo el camino recorrido, pero, sobre todo, imaginar el que viene. Ser parte del Opening Weekend de Colombiamoda 2026 fue una oportunidad para exaltar esa evolución, el ADN de una marca que honra la artesanía y entiende que el verdadero lujo está en preservar el oficio mientras construye nuevas formas de relevancia cultural para el mundo”, afirmó Juan Raúl Vélez, presidente de la compañía.

Pasarela ‘Artisan Gang in the City’ de Vélez junto a J Balvin durante la edición número 37 de Colombiamoda. Foto: Inexmoda

Las palabras resonaron en una noche atravesada por la nostalgia. Porque si algo consiguió la colección fue recordar que la moda también es un archivo emocional. El Sagrado Corazón apareció como símbolo de resiliencia; la orquídea, flor nacional, emergió como una declaración de identidad; y la figura de “Dino”, personaje recurrente en colaboraciones anteriores entre la marca y el artista, volvió a irrumpir como un guiño a la cultura pop.

La experiencia fue ampliada por la obra Trasiegos, 2026, del artista colombiano Fredy Alzate. Tres esferas monumentales, construidas con tierra y fragmentos de ladrillo, ocuparon el espacio como una metáfora del movimiento y la transformación de Antioquia. La instalación dialogó con la colección y recordó que las ciudades, al igual que las personas, están hechas de capas, recuerdos y desplazamientos.

Pasarela ‘Artisan Gang in the City’ de Vélez junto a J Balvin durante la edición número 37 de Colombiamoda. Foto: Inexmoda

Sobre la pasarela desfilaron algunos de los nombres colombianos con mayor presencia internacional. Nazarit Machín, Natalia Montero, Keny Salgado, Liseth Sairys, Valentina Caicedo y Honey Ordóñez, modelos que han participado en semanas de la moda como París y Milán, aportaron una dimensión global a una propuesta profundamente local.

Sobre la colección y la pasarela, Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, señaló que el Latin Craft ya ocupa un lugar relevante en la conversación global sobre el lujo y que Medellín ha demostrado ser una ciudad capaz de transformar su historia en una ventaja competitiva.

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Pasarela ‘Artisan Gang in the City’ de Vélez junto a J Balvin durante la edición número 37 de Colombiamoda. Foto: Inexmoda

Colombiamoda llega a su edición número 37 en un momento de expansión internacional. Después de fortalecer su presencia en mercados como Miami y Nueva York, la feria continúa consolidando su papel como una de las plataformas más importantes para la industria en la región.

La apertura fue un adelanto de lo que vendrá hasta el 31 de julio. Entre las pasarelas más esperadas se encuentran las propuestas de Manuela Álvarez, Juan Pablo Socarrás, Gef x Morat, Agua Bendita, Jorge Duque x Arkitect y la Fundación AlmaRosa junto a Carolina Ronderos, además de espacios dedicados al talento emergente y conversaciones sobre innovación, sostenibilidad y negocios.

Durante una semana, la ciudad volverá a demostrar por qué la moda dejó de ser únicamente una industria para convertirse en una herramienta de identidad.