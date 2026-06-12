Colombiamoda 2026 revela los primeros detalles de su edición número 37 en Medellín

Después de fortalecer su presencia internacional con escalas en Nueva York y Miami, Colombiamoda se prepara para regresar a Medellín con una edición que busca reafirmar su posición como una de las principales plataformas de moda de América Latina. Del 25 al 31 de julio de 2026, la Semana de la Moda de Colombia celebrará su edición número 37 bajo el concepto “Uniqueness is the New Luxury”, una propuesta que pone la autenticidad, la identidad y la creatividad en el centro de las conversaciones sobre el lujo contemporáneo.

Organizada por Inexmoda, la feria proyecta una de sus ediciones más amplias, tanto por su alcance internacional como por la agenda de negocios, conocimiento y experiencias que reunirá durante siete días en Medellín.

Manuela Álvarez inaugurará Colombiamoda 2026 con ‘Oh My Heart’, una colección sobre la resiliencia del corazón

Colombiamoda Miami 2026 inició su tercera edición en Wynwood con una agenda que integra desfiles, pop up de marcas, experiencias de moda y bienestar, y espacios de relacionamiento estratégico, consolidándose como una de las principales plataformas de internacionalización para la moda colombiana en Estados Unidos Foto: INEXMODA

La organización espera la asistencia de más de 70.000 visitantes provenientes de 50 países, además de 17.000 compradores especializados, entre ellos 4.000 internacionales, cifras que reflejan el interés de la industria global por el sistema moda colombiano y latinoamericano.

La edición 2026 llega en un momento en el que la moda explora nuevas formas de entender el lujo. Para Inexmoda, este nuevo paradigma está ligado a la autenticidad, el trabajo artesanal, la sostenibilidad y la construcción de identidad, principios que inspirarán la programación de pasarelas, espacios académicos, ruedas de negocios y experiencias dirigidas al público.

Colombiamoda llegará a París en 2026 y fortalece la proyección internacional de la moda colombiana

Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, es incluido en el BoF 500 en la categoría "Catalysts". Foto: Inexmoda

“La moda global está viviendo un momento en el que la autenticidad se ha convertido en una nueva forma de entender el valor y el lujo. Por eso, para nosotros tiene un significado muy especial que Manuela Álvarez esté al frente del desfile inaugural de Colombiamoda 2026. Desde Inexmoda sentimos un enorme orgullo al ver cómo diseñadores que han crecido junto al Sistema Moda colombiano continúan elevando el talento nacional ante el mundo”, afirmó Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

Manuela Álvarez abrirá la gran pasarela de Colombiamoda

Manuela Álvarez y su marca MAZ serán las encargadas de la pasarela inaugural de Colombiamoda 2026. Foto: Cortesía: MAZ

Uno de los anuncios más relevantes de esta edición es que la diseñadora Manuela Álvarez será la encargada de inaugurar oficialmente la feria con Oh My Heart, la nueva colección de su firma MAZ, resultado de más de una década de investigación en torno a la sostenibilidad, el trabajo con comunidades artesanas y la producción trazable.

Inspirada en la canción homónima de R.E.M., la colección propone un recorrido emocional sobre la vulnerabilidad, el duelo y la transformación. La puesta en escena estará dividida en cuatro actos cromáticos —negro, rojo, azul Klein y blanco— y contará con una composición original interpretada en vivo por la Orquesta Filarmónica de Medellín y la Orquesta Sinfónica de Medellín.

“Ser la pasarela inaugural de Colombiamoda representa para mí un profundo honor y, al mismo tiempo, la materialización de más de una década de trabajo construyendo una visión distinta de la moda. Una visión que entiende el diseño como una herramienta de expresión cultural, innovación, sostenibilidad y transformación”, señaló la diseñadora.

Colombiamoda 2026 reveló los primeros detalles su edición número 37 en Medellín. Foto: Inexmoda

Por su parte, Díez aseguró que “ver a Manuela en la Semana de la Moda de Colombia para asumir uno de sus momentos más emblemáticos, como lo es el desfile inaugural, es una muestra del poder que tienen las historias construidas desde la identidad y una enorme inspiración para las nuevas generaciones creativas”.

Por primera vez un colombiano hace parte de la prestigiosa lista de BoF 500 en la categoría ‘Catalysts’ este es el paisa detrás del reconocimiento

La elección de Álvarez coincide con uno de los momentos más importantes de su trayectoria internacional, luego de haber sido seleccionada entre los 20 semifinalistas del LVMH Prize y de haber sido reconocida por Vogue México y Latinoamérica como una de las voces que están redefiniendo el lujo desde la región.

La belleza también ocupará un lugar protagónico

La edición 2026 también fortalecerá la relación entre moda y belleza con la incorporación de Montoc Cosmetics como maquillador oficial de Colombiamoda. La compañía colombiana será la responsable de desarrollar las propuestas de maquillaje de las pasarelas mediante un equipo conformado por más de 40 profesionales, quienes trabajarán sobre una estética basada en pieles luminosas, acabados naturales y la exaltación de la individualidad.

A esta alianza se suma Salon In, de Recamier, que completará su tercer año consecutivo como patrocinador oficial de styling. La marca aprovechará el escenario de Colombiamoda para presentar la renovación integral de su portafolio de productos para el cuidado capilar, consolidando la feria como un espacio de lanzamiento para la industria de la belleza.

Colombiamoda 2026 reveló los primeros detalles su edición número 37 en Medellín. Foto: Inexmoda

“En Colombiamoda creemos que la belleza y el styling son aliados esenciales para potenciar las propuestas de los diseñadores y enriquecer las historias que cobran vida en la pasarela. Nos enorgullece contar con marcas colombianas como Montoc Cosmetics y Salon In de Recamier, cuyas propuestas de valor reflejan la creatividad y la capacidad de innovación de nuestra industria”, destacó Leonor Hoyos, directora de Ferias de Inexmoda.

Como una de las principales novedades, Colombiamoda ampliará por primera vez su calendario para convertirse en una semana completa de experiencias.

La programación comenzará el 25 de julio con el Colombiamoda Opening Show, continuará el domingo con el Colombiamoda Wellness Warm Up y el lunes se realizará el Opening Runway. Posteriormente, entre el 28 y el 30 de julio, tendrá lugar la tradicional muestra comercial, mientras que el 31 de julio la feria concluirá con el Closing Show / Party.

Colombiamoda Miami 2026 abrió su tercera edición en Wynwood con el regreso de Renata Lozano a las pasarelas

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Durante esos siete días también se desarrollarán espacios como la Ruta de la Sostenibilidad, el Mercado de Moda Circular, la Biblioteca de Materiales, el Set del Conocimiento, el Foro de Tendencias y los Green Talks, iniciativas que reflejan la evolución de Colombiamoda hacia un ecosistema que integra creatividad, innovación, sostenibilidad y generación de negocios.

La presencia internacional también crecerá este año. Ecuador, Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica y México figuran entre los países con mayor representación de compradores, mientras que mercados como Emiratos Árabes Unidos, Francia, Reino Unido, Chile y Puerto Rico aparecen entre los nuevos destinos para las marcas latinoamericanas que buscan expandir sus operaciones.