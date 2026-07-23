Nueva disputa por la herencia del actor de Pantera Negra, Chadwick Boseman: sus hermanos cuestionan el manejo y toman acciones legales contra su esposa

Han pasado casi seis años desde la muerte de Chadwick Boseman, pero su legado continúa siendo motivo de atención, esta vez por una disputa familiar que llegó nuevamente a los tribunales. El actor estadounidense que dio vida al rey T’Challa, personaje de Pantera Negra, falleció en agosto de 2020 a los 43 años, dejando una huella en la industria cinematográfica, en los fanáticos de Marvel y un patrimonio cuya administración sigue siendo objeto de un proceso legal.

Chadwick Boseman, de Pantera Negra, recibió una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood

Desde su fallecimiento, la gestión de sus bienes ha estado en manos de su viuda, Taylor Simone Ledward, designada por la justicia como administradora de la herencia luego de que el actor muriera sin haber dejado un testamento. Sin embargo, una nueva petición presentada por miembros de su familia reabrió el caso y plantea cuestionamientos sobre el manejo del patrimonio.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por People, los hermanos de Chadwick Boseman, Kevin y Derrick Boseman, solicitaron a un tribunal de Los Ángeles la destitución de Ledward como administradora de la herencia del actor. En la petición aseguran que, casi seis años después de su fallecimiento, aún no se han distribuido completamente los bienes del patrimonio y sostienen que la viuda no ha cumplido con las obligaciones establecidas por una orden judicial emitida en 2022.

La relación entre Boseman y Ledward empezó en 2015, pero solo se casaron una semana antes del fallecimiento del actor. Foto: Penske Media via Getty Images

Según el expediente, los hermanos presentaron la solicitud en representación de sus padres, Leroy y Carolyn Boseman, quienes, conforme a la legislación de California aplicable al caso, tendrían derecho al 25 % de la herencia debido a que el actor falleció sin testamento. La familia sostiene que Ledward ha administrado el patrimonio de manera unilateral y sin mantenerlos informados sobre decisiones relacionadas con los bienes del actor.

“Ledward sigue ejerciendo un control unilateral sobre la herencia del difunto, negando a la familia del difunto el cierre, largamente esperado, o la participación en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan a los intereses de Leroy y Carolyn en la herencia del difunto”, escribieron los hermanos Boseman en la petición.

El caso tiene su origen en las circunstancias del fallecimiento de Chadwick Boseman, debido a que una semana antes de que el cáncer de colon le ganara la batalla, decidió casarse con Ledward. Ese detalle se conoció cuando el actor ya había muerto, por lo que, al no existir un testamento, la distribución de sus bienes quedó sujeta a las normas de sucesión intestada del estado de California, proceso en el que Ledward fue nombrada administradora del patrimonio por decisión judicial, además de tener derecho al 50 % del total económico que dejó su difunto esposo.

Chadwick Boseman recibirá una estrella postuma en el paseo de la fama de Hollywood. Foto: Getty Images for Disney

Los demandantes detallaron que la orden de 2022 contemplaba la distribución de determinados activos, entre ellos una póliza de seguro de cuidados a largo plazo valorada en 40.000 dólares destinada a la madre de la estrella de Hollywood. Los documentos también mencionan la existencia de bienes que, según los hermanos, no habrían sido debidamente revelados o contabilizados, como regalías, pagos residuales por producciones audiovisuales, derechos de propiedad intelectual y una cuenta bancaria cuya existencia, aseguran, no había sido informada anteriormente.

Como parte de la solicitud, Kevin y Derrick Boseman pidieron al tribunal que designe como nuevo administrador a Jason Rubin, un fiduciario profesional y contador forense, con el propósito de que supervise la distribución de los bienes y continúe con la administración del patrimonio. Hasta el momento, Taylor Simone Ledward no ha respondido públicamente a las acusaciones contenidas en la petición judicial.