En la isla privada de Richard Branson se casó el youtuber más famoso del mundo: “El mejor día de mi vida”

Después de varios años de relación y un compromiso que mantuvieron en reserva durante meses, Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, y la creadora de contenido sudafricana Thea Booysen dieron un nuevo paso en su historia personal. La pareja eligió alejarse de los focos mediáticos durante una semana completa para celebrar su boda de manera privada.

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MrBeast es reconocido por ser el creador de contenido con más seguidores en YouTube: más de 509 millones a la fecha. Este impresionante registro lo consiguió gracias a la producción de videos de gran presupuesto centrados en desafíos con premios millonarios, donaciones y proyectos filantrópicos, además de liderar iniciativas como Team Trees y Team Seas, campañas ambientales que han recaudado millones de dólares para programas de reforestación y limpieza de los océanos.

Mientras que Booysen ha desarrollado una trayectoria en distintos campos. Es comentarista de deportes electrónicos, autora de la novela The Marked Children y cuenta con estudios en derecho, psicología y una maestría en Neuropsicología Cognitiva, además de tener más de 1.3 millones de seguidores en Instagram.

A pesar de lo llamativos de sus contenidos, Donaldson y su mujer optaron por un evento reservado exclusivamente para familiares y amigos cercanos. La celebración estuvo marcada por un ambiente íntimo y una agenda de varios días en uno de los destinos más exclusivos del Caribe.

Posterior al festejo, la pareja hizo presencia en el MetLife Stadium para presenciar la final de la Copa Mundial de la FIFA. Foto: Instagram @MrBeast

Así fue la boda de MrBeast y Thea Booysen

La ceremonia se llevó a cabo en Necker Island, la isla privada del empresario Richard Branson, en las Islas Vírgenes Británicas. En total fueron 70 invitados quienes disfrutaron de una semana de actividades que incluyeron deportes acuáticos, encuentros familiares y una celebración privada antes del intercambio de votos. La boda fue oficiada por un amigo de la familia y se mantuvo alejada de las cámaras y de la transmisión pública que suele acompañar otros acontecimientos relacionados con el creador de contenido.

La novia lució un vestido confeccionado a la medida por la firma Nicole + Felicia Couture, mientras que Jimmy Donaldson vistió un esmoquin blanco de Ralph Lauren. De acuerdo con People, la recepción incluyó un menú con sushi, carne wagyu y un pastel de zanahoria, el favorito de Thea Booysen; además, la pareja abrió la pista de baile con la canción ‘Die with a Smile’ de Lady Gaga y Bruno Mars.

Ambos influencers decidieron publicar las fotos de su boda a través de sus cuentas de Instagram con el texto “Encontré a MrsBeast (la señora ‘Beast’) y fue el mejor día de mi vida”.

El idilio de amor de MrBeast y “MrsBeast”

La historia entre ambos comenzó en 2022, cuando Donaldson viajó a Sudáfrica y asistió a una cena organizada por un amigo en común. Según han contado los protagonistas, conectaron rápidamente gracias a su interés compartido por el aprendizaje y la creación de contenido. Tras el viaje, iniciaron una relación a distancia que los llevó a viajar con frecuencia entre Estados Unidos y Sudáfrica antes de irse a vivir juntos en 2024.

El compromiso llegó el 25 de diciembre de 2024. MrBeast organizó la propuesta en un ambiente familiar, rodeado de sus seres queridos, una decisión que también reflejó el carácter privado que la pareja ha procurado mantener en los momentos más importantes de su relación.